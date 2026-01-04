Kész, vége: lényegében lezárta az európai piacait az Nvidia, újabb hiány ütheti fel a fejét

Az egyik kiskereskedő a Redditen osztotta meg tapasztalatait, beszámolója szerint forgalmazója több GeForce RTX 5070-es rendelését is törölte, a korlátozott készletre hivatkozva. A nagykereskedő állítólag néhány modell esetén legfeljebb öt darabot tud biztosítani, így minden ezt meghaladó rendelést visszamondtak. A kiskereskedő szerint mintegy 20 ezer euró értékű RTX 5070-es szállítmányon kívül semmi mást nem kap meg.
A forgalmazó e-mailje szerint
az RTX 5070 Ti, az RTX 5080 és az RTX 5090 modellekből egyetlen darabot sem tudnak szállítani.
Az üzenetben azt is jelzik, hogy a piaci helyzet rendkívül bizonytalan, és az RTX 5070-en kívül jelenleg más kártyát nem tudnak kínálni. A kiskereskedő hozzátette, hogy az Amazon szintén szigorúan korlátozza a viszonteladók által rendelhető mennyiségeket.
Video cards are running out!in Europe, deliveries of cards from Nvidia have been halted.The owner of a large electronics store reported that a supplier from Germany canceled all orders for RTX 5090, RTX 5080, and RTX 5070 Ti due to stock shortages.As an alternative,… pic.twitter.com/8QshldFps5 https://t.co/8QshldFps5— Lord Bebo (@MyLordBebo) January 4, 2026
Az AMD RDNA 4-es kártyáival kapcsolatban annyit említett, hogy az RX 9070 XT ugyan ismét elérhető, de hamarosan ott is ellátási nehézségekre lehet számítani.
Korábbi információk szerint az AMD áremelésre készül, így nem lenne meglepő, ha bizonyos régiókban az RX 9000-es széria is gyors ütemben kezdene kifogyni a boltokból. A helyzet fő okozója jelenleg a mesterséges intelligencia körüli őrület, amely az egekbe lőtte ki a RAM-ok árát, most pedig a videókártyák piacára is begyűrűzőtt.
Címlapkép forrása: Shutterstock
