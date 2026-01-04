  • Megjelenítés
Kész, vége: lényegében lezárta az európai piacait az Nvidia, újabb hiány ütheti fel a fejét
Gazdaság

Kész, vége: lényegében lezárta az európai piacait az Nvidia, újabb hiány ütheti fel a fejét

Portfolio
Egyre nehezebb videokártyához jutni, Németországban már a kiskereskedők is arra panaszkodnak, hogy nem tudnak elegendő készletet beszerezni - írja a wccftech egy Redditen megjelent nyilvános posztra hivatkozva. A poszt szerint az importőr vállalat korlátozza a videókártyák értékesítését, a legerősebb modellekből pedig képtelen továbbiakat beszerezni.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az egyik kiskereskedő a Redditen osztotta meg tapasztalatait, beszámolója szerint forgalmazója több GeForce RTX 5070-es rendelését is törölte, a korlátozott készletre hivatkozva. A nagykereskedő állítólag néhány modell esetén legfeljebb öt darabot tud biztosítani, így minden ezt meghaladó rendelést visszamondtak. A kiskereskedő szerint mintegy 20 ezer euró értékű RTX 5070-es szállítmányon kívül semmi mást nem kap meg.

A forgalmazó e-mailje szerint

az RTX 5070 Ti, az RTX 5080 és az RTX 5090 modellekből egyetlen darabot sem tudnak szállítani.

Az üzenetben azt is jelzik, hogy a piaci helyzet rendkívül bizonytalan, és az RTX 5070-en kívül jelenleg más kártyát nem tudnak kínálni. A kiskereskedő hozzátette, hogy az Amazon szintén szigorúan korlátozza a viszonteladók által rendelhető mennyiségeket.

Még több Gazdaság

Kiadták a figyelmeztetéseket: térképek mutatják, hol várható havazás Magyarországon

Mégis mi folyt a boltokban 2025-ben?

Drasztikus lépésre szánta el magát Kína: lecsapnak az online kereskedőkre

Az AMD RDNA 4-es kártyáival kapcsolatban annyit említett, hogy az RX 9070 XT ugyan ismét elérhető, de hamarosan ott is ellátási nehézségekre lehet számítani.

Korábbi információk szerint az AMD áremelésre készül, így nem lenne meglepő, ha bizonyos régiókban az RX 9000-es széria is gyors ütemben kezdene kifogyni a boltokból. A helyzet fő okozója jelenleg a mesterséges intelligencia körüli őrület, amely az egekbe lőtte ki a RAM-ok árát, most pedig a videókártyák piacára is begyűrűzőtt.

Kapcsolódó cikkünk

Hogyan kereskedjük le a 2026-os globális fiskális lazítás sztorit?

Európa felébredt: 2026 a fordulat éve lehet a gazdaságban

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Évek óta nem látott valódi tél érkezik, nagy havazás és jelentős mínuszok várhatók - Mit hoz ez a fordulat az országnak?
Kiadták a figyelmeztetéseket: térképek mutatják, hol várható havazás Magyarországon
Nagy a baj: Európa gyakorlatilag "elvesztette az internetet"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility