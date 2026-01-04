Kiadták a figyelmeztetéseket: térképek mutatják, hol várható havazás Magyarországon

Ahogy arról ma reggeli, részletes áttekintésünkben is beszámoltunk, rendkívül alacsony hőmérséklettel és jelentős havazással érkezik meg 2026 elejére az igazi tél Magyarországra. A Weather on Maps meteorológusainak előrejelzése szerint főleg a hét első felében alakulhat ki kiterjedt hótakaró az országban, a legnagyobb mennyiség a déli, délkeleti, a legkisebb az északnyugati megyékben gyűlhet össze, illetve természetesen a hegyek viszik a prímet. A rendelkezésre álló adatok szerint összességében akár 10-20 cm hó is hullhat, de síkvidéken kicsi az esélye, hogy mind megmaradjon.
A HungaroMet ma reggeli, friss Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy markáns légtömeghatár hullámzik Magyarország felett, aminek hazánka a hideg oldalán helyezkedik el: jelenleg fagyos légtömeg tölti a Kárpát-medencét.
Szombat reggelre a frontrendszer délebbre szorult, így északon a csapadékhajlam és a felhőzet némileg csökkent. Éjszakára azonban újra vastagodni kezdett a légtakaró, aminek köszönhetően elsősorban a délnyugati tájakon alakult ki, gyarapodott a hóréteg.
A HungaroMet oldalán már figyelmeztetéseket is kiadtak a jövő héten várható, intenzív havazás miatt.
Havazás hétfőn
Az előrejelzések szerint hétfpn dél felől csapadékzóna húzódik fölénk, de estig északnyugaton, északon még nem fog esni. Döntően havazás várható, de a keleti határ közelében egyre inkább ónos eső, havas eső, eső valószínű. A maximum-hőmérséklet -2 és +2 Celsius-fok között valószínű a nap folyamán. Hétfőre az ország több megyéjére is figyelmeztetést adtak ki.
Havazás kedden
Kedden két hullámban valószínű csapadék: reggel, délelőtt keleten még havazhat, illetve hajnalig a keleti határvidéken még ónos eső is eshet. Ezek után, hosszabb szünetet követően pedig délutántól délnyugat felől kezdődhet újra havazás. Kedden a minimum-hőmérséklet -6 és 0, a maximum -4 és +2 Celsius-fok között alakul majd.
Havazás szerdán
Ugyan az prognózisok, ilyen változékony időjárási körülmények között bizonytalanok még több nappal előre, szerdán a HungaroMet szerint zömmel borult idő várható, Magyarországon pedig többfelé valószínű havazás északnyugaton a legkisebb, délen a legnagyobb mennyiségben.
Szerdán, leszámítva az észak-nyugati vármegyéket, az ország egészén elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben havazás miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
