Felkészülni, érkezik az elmúlt évek legnagyobb országos havazása! - Ez vár ránk a héten

Több hullámban érkezik a havazás január első hetében, és tovább hűl a levegő: a héten többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet. A havazás mellett ónos eső, eső is előfordulhat, a szél pedig hófúvást okozhat - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Közben a Magyar Közút is megszólalt a rég nem látott időjárási körülmények kapcsán.

Az elmúlt napokban több cikkünkben is felhívtuk arra a figyelmet, hogy várhatóan évek óta nem látott havazás köszönt be országszerte.

Hétfőn indul az elmúlt évek legnagyobb havazása

A hivatalos meteorológiai szolgálat friss közleményéből az is kiderül, hogy mely országrészben milyen vastag hóréteg képződhet, mikor szünetelhet a havazás a héten idehaza és mikorra várható a leghidegebb nap.

Országos előrejelzés. Forrás: HungaroMet

Hétfő délelőtt északon is megvastagszik a felhőzet, országszerte borult lesz az ég, és dél felől egyre többfelé várható havazás.

Az ország nagy részén képződik mérhető hóréteg, vastag hótakaró elsősorban a déli országrészben alakul ki.



A HungaroMet oldalán elérhető előrejelzésben részletesen is szólnak a meteorológusok: az ország déli felén nagyobb területen 10 cm-t meghaladó hóréteg képződhet, míg észak felé haladva csökkenő mennyiségek valószínűek (a középső országrészben ~5-10 cm, az északi megyékben pedig ~1-5 cm hó hullhat éjfélig).

A délkeleti, keleti határ közelében vegyes csapadék, valamint ónos eső is valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között várható.

Előrejelzés a főváros térségére hétfő éjfélig: derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, majd délelőtt egyre inkább megvastagszik a felhőzet, és hétfőn a délutáni óráktól havazás valószínű, amelyből néhány cm-es hóréteg képződhet. Az északias szél napközben időnként megélénkül.

Budapest várható időjárása a héten. Forrás: HungaroMet.

Megszólalt Lázár János, készül a közút

Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter a Facebookon vasárnap este forródrót a közlekedőknek címmel adott ki tájékoztatást, az autósoknak a Magyar Közút oldalát, a tömegközlekedőknek a Mávinform oldalát javasolja. "Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, hogyha feltétlenül szükséges! A MÁV-csoport és a Magyar Közút munkatársai azon dolgoznak, hogy mindenki a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban célba érhessen!" - írta a tárcavezető.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap este szintén közleményt adott ki a havazás miatt.

A jelenlegi meteorológiai előrejelzések alapján hétfő hajnaltól ismét havazásra kell számítani, amely délutánra már az ország nagy részére kiterjedhet. A havazással érintett területeken elsősorban az ország déli részein várható nagyobb mennyiségű csapadék, az északi területeken kisebb mennyiségre lehet számítani. Hétfőn napközben a keleti vármegyékben a havazás mellett vegyes halmazállapotú csapadék is valószínű (eső, havas eső, ónos eső is hullhat). Elszórtan, kisebb területeken akár ónos esőre is lehet számítani. Hétfőn késő estétől a megélénkülő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat. A hét további napjain, a hét közepétől várhatóan szintén lehet majd számítani változó intenzitású és mennyiségű havazásra gyakorlatilag az egész ország területén. Intenzívebb havazásra jellemzően az ország keleti területein lehet ekkor számítani - részletezik.

A várható havazással érintett térségekben a szakemberek már a havazást megelőzően juttatnak ki útszóró sót annak érdekében, hogy a friss hó azonnali burkolatra tapadását megakadályozzák, és elérjék, hogy később, a hóekézés során a havat könnyebben le tudják tolni az útról. Amint megérkezik a havazás, és a friss hó vastagsága a burkolaton eléri a 3–5 centimétert, a sószórás mellett a hóekézési munkák is megkezdődnek.

Első körben a Magyar Közút által kezelt gyorsforgalmi utak, majd a főutak, végül a mellékutak következnek, előre meghatározott sorrendben.

A folyamatos havazás miatt várhatóan egy-egy útszakaszra többször is visszatérnek majd a munkagépek mindaddig, amíg a havazás el nem áll, és szükséges a hóekézés. A munkák és a fordulókörök akkor érnek véget, amikor a burkolat ismét teljesen fekete lesz, addig a közlekedők munkaközi állapotokkal, ideiglenesen téliesebb útviszonyokkal is találkozhatnak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a téli időszakban országosan 19 vármegyei igazgatóságán, 80 mérnökségén, valamint a központi irányításban is 0–24 órás szolgálatban végzi tevékenységét. A társaság 739 téli elhárításra alkalmas bevethető tehergépjárművel rendelkezik, továbbá 213 rakodógéppel, amelyek a sórakodást szolgálják. A téli hóeltakarítási munkákat összesen 2301 fő gépkezelő végzi 12 órás váltott műszakban.

Jelenleg az összes mérnökség II. téli elhárítási fokozatban dolgozik, a havazás közeledtével az érintett mérnökségek szükség esetén III. téli elhárítási fokozatba váltanak.

"Társaságunk minden rendelkezésére álló eszközzel és szakemberrel azon dolgozik 0–24 órában, hogy a közlekedők biztonságosan használhassák az országos közutakat. Ugyanakkor arra kérjük a közlekedőket, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművel induljanak el, utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak a várható időjárásról, valamint az aktuális közlekedési helyzetről és útviszonyokról a www.utinform.hu oldalon" - javasolják.

Ez várható a többi napon

Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Két hullámban valószínű csapadék: reggelig keleten eshet a hó, illetve hajnalig a keleti határvidéken még ónos eső is előfordulhat, majd átmeneti szünet után délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, és délutántól ismét egyre többfelé havazhat. Az ország délkeleti felén vastagabb hótakaró is kialakulhat, északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugati, északi szelet az Észak-Dunántúlon és északkeleten élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, ami a Bakonyban hófúvást is eredményezhet. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és 0, a maximum mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul.

Szerdán is túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Sokfelé valószínű havazás, a jelenlegi számítások szerint délkeleten, keleten a legnagyobb mennyiségben, arrafelé további jelentős mennyiségű friss hó hullhat. Az északnyugati, nyugati tájak akár csapadékmentesek is maradhatnak. Az északias szelet elsősorban a Dunántúl nyugati felén és északkeleten továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik, amely hordhatja a havat. A hőmérséklet hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, délután mínusz 5 és 0 fok között alakul.

Csütörtökön nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet és süt ki a nap, ezzel párhuzamosan

keleten is mindenütt megszűnik a havazás.

Az északnyugati, északi szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik, ami a hófödte tájakon hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 3 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, hóval borított nyugati tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3 fok között alakulhat, északnyugaton lesz a legenyhébb az idő.

Pénteken nyugat, északnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így délen és keleten van esély napsütésre. Az északi megyékben fordulhat elő kisebb csapadék, ami kezdetben havazás lehet, majd ez nyugat, délnyugat felől vegyes halmazállapotba, akár ónos esőbe, végül esőbe válthat. A délnyugati, déli szél több helyen megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik.

Rendkívül hideg lesz az éjszaka, mínusz 19 és mínusz 3 fok között alakulhat a minimum.

A felhősebb északnyugati részeken valószínűek a magasabb értékek, míg a vastagabb hóval borított tájakon lesz a leghidegebb. Délután mínusz 7 és plusz 4 fok közötti értékekre lehet számítani, nyugaton lesz enyhébb, északkeleten pedig hidegebb az idő.

Szombaton általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, többfelé csapadékkal, amelynek jellemző formája északkelet felé haladva egyre inkább a havazás, míg dél, délnyugat felé egyre inkább vegyes halmazállapot, akár ónos eső, illetve eső lehet. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szél megerősödhet, viharos lökések sem teljesen kizártak. Hajnalban mínusz 7 és plusz 2, délután mínusz 3 és plusz 3 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, csapadéknak kicsi az esélye. Az északnyugati, nyugati szelet még többfelé kísérhetik erős, helyenként viharos lökések, majd délnyugatira, délire fordulhat, és veszíthet erejéből a légmozgás. Hajnalban mínusz 11 és plusz 1, délután mínusz 4 és plusz 2 fok közötti hőmérséklet várható.

Az Időkép előrejelzése szerint Szeged térségében egy 25-30 centis hóvastagság akár bőven reális lehet. Ami egészen biztos, hogy a legkevesebb hó az ország északnyugati felén és az északi peremén fog esni, míg a legtöbb valószínűleg a déli, délkeleti régiókban fog hullani, ott helyenként akár 25-30 centi is jöhet. "Kedden az északnyugati, északi szelet a Dunántúl északi felén és északkeleten élénk, erős; szerdán nyugaton és északkeleten szintén élénk, erős; míg csütörtökön többfelé is élénk, erős lökések kísérhetik, amely miatt napról napra több helyen találkozhatunk majd hófúvással" - teszik hozzá.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Komka Péter