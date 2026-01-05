Itt a bejelentés: kiderült, mennyit lehet keresni az Aldiban

Béremelést jelentett be az Aldi Magyarország, műr bruttó 541 900-nál kevesebbet senki sem keres a cégnél.

A béremelés mértéke területenként változik, az áruházi dolgozók kezdő bére

havi bruttó 541 900 forintra,

a logisztikai területen foglalkoztatottaké havi bruttó 600 100 forintra,

az áruházvezetőké pedig havi bruttó 1 millió forint fölé nő.

Az Aldinál a béremelés és a magasabb bérkategóriába sorolás továbbra is automatikus. Valamennyi dolgozó esetében a vállalatnál eltöltött szolgálati idő határozza meg a bérsávot, így a munkatársak egyéni bértárgyalás nélkül, automatikusan kerülnek magasabb bérkategóriába a cégnél töltött munkaéveik számának növekedésével.

Tavaly januárra az Aldi 521 ezer forintot minimális bérről tett bejelentést. A mostani fizetés ennél 4 százalékkal magasabb.

Az intézkedés következtében 2026. január 1-jétől az Aldiba újonnan belépő áruházi dolgozók kezdő bére 8 órás munkaviszony mellett havi bruttó 541 900 forintra nő, a vállalatnál eltöltött egy év munkaviszony után már bruttó 562 600 forint a fizetés, míg az ebben a munkakörben elérhető legmagasabb bér bruttó 750 600 forint.

A diszkontlánc biatorbágyi logisztikai központjában is emelkednek a bérek: a 8 órás munkaviszonyban dolgozó logisztikai munkatársak kezdő bére havi bruttó 600 100 forintra nő, ami az áruházláncnál eltöltött 12 hónap munkaviszony után már bruttó 623 100 forintra emelkedik. A logisztikai területen a fizikai dolgozók a bruttó 795 200 forint keresetet is elérhetik.

Az Aldi 187 magyarországi áruházának vezetői esetében az induló havibér január 1-jétől eléri a bruttó 1 003 500 forintot, az Aldinál eltöltött szolgálati időtől függően pedig akár bruttó 1 549 500 forintot is kereshet egy áruház vezetője.

A vállalatcsoport informatikai tagja, az Aldi International IT Services Kft. is megemelte béreit: 2026. január 1-jétől az újonnan belépő kollégák legalább havi bruttó 679 200 forintra számíthatnak, ami a 12. hónap után bruttó 752 300 forintra nő.

A lánc többek között ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat, valamint napi friss zöldség- és gyümölcsellátást is biztosít.

Címlapkép forrása: Portfolio