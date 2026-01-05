Kaszinóból aranybánya: elképesztő fordulatot a venezuelai piacokon

A 2017 óta nem törlesztett venezuelai államkötvények árfolyama hétfőn dolláronként 41 centre emelkedett a Maduro eltávolítása előtti 33 centről. Az állami olajvállalat, a PDVSA kötvényei szintén drágultak: a 2035-ben lejáró értékpapírok ára 26 centről 33 centre ugrott.

Az október óta tartó rali komoly jutalmat hozott azoknak a befektetőknek, akik éveken át építették pozícióikat a névértéken 60 milliárd dolláros, korábban azonban mindössze 16 centen forgó kötvényekben. Sokan időközben feladták ezt a befektetést az amerikai szankciók és Maduro rendíthetetlennek tűnő hatalma miatt.

A hétfői emelkedésből többek között a londoni Broad Reach és a Winterbrook Capital fedezeti alapok, valamint az Allianz Global Investors és az RBC BlueBay profitáltak.

Venezuela kikerült a mélyhűtőből, és újra játékban van

– mondta Edward Cowen, a Winterbrook Capital vezérigazgatója, amely több mint 220 millió dollárnyi venezuelai eszközt kezel.

A kötvények árfolyama 2019-ben omlott össze, amikor az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a PDVSA olajértékesítésére. A kötvénykereskedelemre vonatkozó korlátozásokat csak 2023-ban oldották fel.

A mintegy kétmilliárd dollárnyi eszközt kezelő Broad Reach még Trump 2024-es választási győzelme előtt kezdett venezuelai kötvényeket vásárolni. A cég tavaly év elején tovább növelte pozícióját, miután "jelzéseket" látott az országban zajló változásokra – mondta Bradley Wickens, a társaság befektetési igazgatója. Ilyen jelzés volt az ellenzék tavalyi választási győzelme, a Chevron olajipari engedélyének megújítása, valamint a Trump-megbízott Richard Grenell által vezetett tárgyalások.

Az Allianz Global Investors a koronavírus-járvány idején vásárolt venezuelai kötvényeket, dolláronként mindössze 10 centért – árulta el Alex Robey portfóliómenedzser.

A venezuelai államkötvények várható megtérülésére vonatkozó piaci becslések széles sávban mozognak, 30 cent alatti és 40 cent feletti értékekkel is.

Bár az ország adósságállománya jóval meghaladja meggyengült gazdaságának méretét, a befektetők az olajtermelés várható élénkülésétől remélik a jövőbeli kifizetések fedezetét.

A ki nem fizetett kamatokkal együtt Venezuela és a PDVSA kötvényeinek összege elérheti a 100 milliárd dollárt is a becslések szerint 150–170 milliárd dolláros teljes külső adósságból. Ez utóbbi magában foglalja a Kínától, Oroszországtól és Irántól felvett kétoldalú hiteleket, valamint a kormány ellen indított nemzetközi választottbírósági követeléseket is. Ezzel szemben az ország éves GDP-je az IMF tavalyi becslése szerint mindössze mintegy 80 milliárd dollár.

Az ekkora árfolyamrali és az adósságátstrukturálást övező bizonytalanság után egyes befektetők óvatosabbá váltak - vélik a szakértők.

Ahogy a kötvények megközelítették a jövőbeli megtérülésre vonatkozó becslésünket, egyre óvatosabbak leszünk

– fogalmazott az Allianz szakértője.

Egy feltörekvő piaci fedezeti alap vezetője, akinek kisebb pozíciója van venezuelai államkötvényekben, szintén óvatosságra intett.

Ez egy kaszinó. Nem lehet komoly kockázatot vállalni egy olyan üzletben, ahol 60 százalék az esély a pozitív kimenetelre, de jelentős a veszteség kockázata is

- fogalmazott.

Címlapkép forrása: Shutterstock