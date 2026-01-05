Meg fog lepődni, aki Horvátországban gyújtana rá egy cigarettára

Január elsejétől nemcsak a cigaretták, hanem a dohánytermékek és az e-cigaretta folyadékok ára is emelkedett az országban. A kormányzat kettős célt követ az intézkedéssel: egyrészt jelentős költségvetési bevételt remél, másrészt közegészségügyi szempontból szeretné visszaszorítani a dohányzást.
A Horvát Munkáltatók Szövetsége ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a jövedéki adók emelését fokozatosan kellene végrehajtani, mivel a hirtelen áremelkedések a feketepiaci forgalom növekedéséhez vezethetnek.
A dohányipar továbbra is fontos szerepet játszik a horvát gazdaságban. Mintegy 300 hazai termelő az európai dohánytermelés körülbelül hat százalékát adja, a kapcsolódó export és ipari tevékenység pedig évi
400 millió euró értéket képvisel.
Az egészségügyi kampányok ellenére a dohányzás továbbra is elterjedt Horvátországban. Körülbelül 900 ezren dohányoznak, és különösen aggasztó a fiatalok körében tapasztalható tendencia. A kutatások szerint a fiatal felnőttek kétötöde dohányzik, míg a tizenévesek körében különösen magas az e-cigaretták használata - a 15-16 évesek harmada használt e-cigarettát a legutóbbi felmérést megelőző hónapban.
