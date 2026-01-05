  • Megjelenítés
Meg fog lepődni, aki Horvátországban gyújtana rá egy cigarettára
Horvátországban 2026 elejétől emelkedtek a dohánytermékek jövedéki adói, ami akár 20 centes (77 forint) áremelkedést is okozott a cigarettáknál, miközben a kormány közel 130 millió eurós többletbevételre számít az intézkedéstől - írta a Croatia Week.

Január elsejétől nemcsak a cigaretták, hanem a dohánytermékek és az e-cigaretta folyadékok ára is emelkedett az országban. A kormányzat kettős célt követ az intézkedéssel: egyrészt jelentős költségvetési bevételt remél, másrészt közegészségügyi szempontból szeretné visszaszorítani a dohányzást.

A Horvát Munkáltatók Szövetsége ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a jövedéki adók emelését fokozatosan kellene végrehajtani, mivel a hirtelen áremelkedések a feketepiaci forgalom növekedéséhez vezethetnek.

A dohányipar továbbra is fontos szerepet játszik a horvát gazdaságban. Mintegy 300 hazai termelő az európai dohánytermelés körülbelül hat százalékát adja, a kapcsolódó export és ipari tevékenység pedig évi

400 millió euró értéket képvisel.

Az egészségügyi kampányok ellenére a dohányzás továbbra is elterjedt Horvátországban. Körülbelül 900 ezren dohányoznak, és különösen aggasztó a fiatalok körében tapasztalható tendencia. A kutatások szerint a fiatal felnőttek kétötöde dohányzik, míg a tizenévesek körében különösen magas az e-cigaretták használata - a 15-16 évesek harmada használt e-cigarettát a legutóbbi felmérést megelőző hónapban.

