Meghibásodott a MÁV jegyértékesítő rendszere: erre számíthatnak az utazók az év első munkanapján
Meghibásodott a MÁV jegyértékesítő rendszere: erre számíthatnak az utazók az év első munkanapján

A MÁV Csoport közleménye szerint a jegyértékesítési rendszer meghibásodása miatt lelassult a jegyváltás.

A jegyértékesítési rendszer meghibásodása miatt az állomásokon és az automatáknál, valamint a fedélzeteken a jegyváltás lelassult

– írja a MÁV.

Az állami vasúttársaság azt javasolja, hogy az utasok a MÁV és MÁVplusz applikációval vagy a jegy.mav.hu/ oldalon váltsák meg jegyeiket.

