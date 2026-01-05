Meghibásodott a MÁV jegyértékesítő rendszere: erre számíthatnak az utazók az év első munkanapján

A MÁV Csoport közleménye szerint a jegyértékesítési rendszer meghibásodása miatt lelassult a jegyváltás.

A jegyértékesítési rendszer meghibásodása miatt az állomásokon és az automatáknál, valamint a fedélzeteken a jegyváltás lelassult

– írja a MÁV.

Az állami vasúttársaság azt javasolja, hogy az utasok a MÁV és MÁVplusz applikációval vagy a jegy.mav.hu/ oldalon váltsák meg jegyeiket.

Címlapkép forrása: Shutterstock