Riasztó adatok érkeztek Magyarország szomszédjából, magyarok ezreit is érintheti
Riasztó adatok érkeztek Magyarország szomszédjából, magyarok ezreit is érintheti

MTI
Ausztriában 8,4 százalékra nőtt a munkanélküliség 2025 decemberében a novemberi 7,5 százalékról az osztrák foglalkoztatási hivatal (AMS - Arbeitsmarktservice) adatai szerint.

Jelentősen, 0,9 százalékponttal emelkedett a munkanélküliségi ráta Ausztriában 2025 decemberében az egy hónappal korábbi adatokhoz képest - derül ki az osztrák foglalkoztatási hivatal adataiból. Egy évvel korábban, 2024 decemberében 0,2 százalékponttal alacsonyabban, 8,2 százalékon állt a munkanélküliségi ráta Ausztriában.

Tavaly december végén mintegy 363 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában az egy hónappal korábban jegyzett 320,4 ezret követően. 2024 decemberében kevesebb, közel 353 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában.

A havi munkanélküliségi adatok 2023 áprilisa óta, sorban a 33. hónapban mutattak emelkedést decemberben.

A munkanélküliség továbbra is nő Ausztriában, az osztrák munkaerőpiac rossz évet zárt

- nyilatkozta Johannes Kopf, az AMS vezetője. Átlagosan 20 660-nal több embert regisztráltak munkanélküliként 2025-ben, mint az előző évben, ez 5,5 százalékos éves szintű növekedést jelent. Az UniCredit Bank Austria várakozásai szerint ugyanakkor a gazdaság stabilizálódása az idén a munkaerőpiacra is hatással lehet. Az UniCredit Bank Austria szakértőinek prognózisa szerint a munkanélküliségi ráta 2026-ban 7,4 százalékra mérséklődhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

