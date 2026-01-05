Sikersztorik és kínos kudarcok: ilyen volt 2025 az európai gazdaságban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Számos gazdasági fordulatot hozott Európában a 2025-ös év, a kereskedelmi háborútól kezdve a kínai konkurencia erősödésén és Németország egyre mélyülő válságát át egészen a költségvetési hiányok és államadósság körüli aggodalmakig. Az akadályok ellenére az öreg kontinens várhatóan pozitív meglepetést okoz gazdasági növekedést tekintve, a földrajzi összkép azonban szokás szerint most is nagyon vegyes. Visszatekintő cikkünkben a 2025-ös év három legjobb és legrosszabb GDP-növekedést magáénak tudó európai uniós országot mutatjuk be.

Bár a 2025-re vonatkozó hivatalos növekedési statisztikákra még várni kell, az év első kilenc hónapja alapján már látszik, hogy mely európai uniós országok lehetnek a legjobban, illetve legrosszabbul teljesítők. A tagállamok harmadik negyedéves gazdasági teljesítményéről alábbi cikkünkben írtunk részletesen:

Az előzetes eredmények mellett mérvadónak számítanak még a Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzései (World Economic Outlook) is, amely alapján végül a rangsort összeállítottuk.

2025 növekedési nyertesei

Európa 2025-ös növekedési bajnoka: Írország (9,1 százalékos GDP-növekedés)

Dublin látképe. Forrás: Getty Images.

A tavalyi kiugró növekedés sokkal inkább statisztikai, semmint reálgazdasági sajátosság, melynek hátterében az áll, hogy Írország évek óta a multinacionális cégek európai hídfőállása, így a vállalatok termelése, profitja és immateriális javai nagyrészt az ír leányvállalatok/telephelyek könyveiben jelenik meg. A hivatalos GDP-statisztikákat erősen felfújja, hogy sok bevétel és szellemi tulajdon formálisan itt kerül kimutatásra, noha a tényleges termelési láncok globálisak; ezért a GDP papíron sokkal gyorsabban nő, mint amit a szereplők valójában éreznek.

Ezt a feszültséget próbálja kezelni a módosított nemzeti jövedelem (például a GNI*), amely nem tartalmazza a multikhoz köthető technikai tételeket, és jóval visszafogottabb, de tartós bővülést jelez. Az elmúlt 10 évben Írország módosított nemzeti jövedelme mintegy 50 százalékkal emelkedett, ami elmarad a GDP 100 százalékos bővülésétől, de európai uniós szinten jó teljesítménynek mondható.

Az idei robbanásszerű lendület közvetlen kiváltója az amerikai irányú gyógyszeripari kivitel megugrása volt,

amit a kereskedelmi vámháború által felgyorsított ellátási láncok átrendeződése és a transzatlanti piac kereslete támogatott. Mivel a cégek exportja és licencbevételei nagy súllyal csapódnak le a nemzeti számlás statisztikákban, akár egyetlen ágazat kiugró teljesítménye is képes jelentősen „megtolni” Írország növekedését, mint ahogy az történt is az idei évben.

Az ország belső gazdasága a nemzetközi nagyvállalatok teljesítményétől függetlenül szintén stabil, de a bővülés mérsékeltebb, mivel a lakhatási és infrastruktúrális korlátok, illetve a magas bér- és ingatlanárak akadályt jelentenek.

Írországban tehát egyszerre van jelen egy nagyon erős, multik által hajtott növekedési modell, és egy jóval visszafogottabb hazai ciklus, amelyet a kormányzati intézményi stabilitás és a humán tőke minősége tart pályán.

2. helyezett: Málta (3,9 százalékos GDP-növekedés)

Tengerpart Máltán. Forrás: Getty Images.

Málta idei növekedését három, egymást erősítő pillér hajtotta: rekordközeli turizmus, a szolgáltatásexport (különösen az iGaming és a pénzügyi szolgáltatások) és a gyorsan bővülő munkaerő‑kínálat.

A beáramló turizmus egész éven át erős maradt – a főszezonon kvül is –, a turisták magasabb fajlagos költése pedig látványosan húzta a fogyasztást és a szolgáltatásegyenleget.

A belső keresletet az alacsony munkanélküliség és a migráció vezérelte népességnövekedés tartotta fenn, bár ez a szűk kapacitások miatt (lakhatás, közlekedés, munkaerőhiány) miatt az egy főre vetített mutatókat visszafogottabbá tette. Közben a kormány az energiaár‑támogatásokkal változatlan lakossági tarifákat tartott fenn, ami hűtötte az inflációt és védte a reáljövedelmeket, így a fogyasztás és a szolgáltatások teljesítménye a 2025‑ös évben is az eurózóna átlagát meghaladó GDP‑bővülést hozott. Az iGaming és a pénzügyi szektor stabilan nagy súlyt képvisel a hozzáadott értékben és a foglalkoztatásban, a szektorok jó tavalyi teljesítménye pedig a szigetország GDP-növekedését is megalapozta.

Az idei adatok alapján az látszik, hogy Málta gazdasági növekedése széles bázison nyugszik ráadásul még mindig rendelkezik növekedési tartalékokkal. A következő évek gazdasági teljesítménye így leginkább azon múlhat, hogy az ország képes lesz-e kihasználni a turizmusban rejlő lehetőségeket, emelni a termelékenységet és fejleszteni az infrastruktúrát.

3. helyezett: Lengyelország (3,2 százalékos GDP-növekedés)

Zakopane télen. Forrás: Getty Images.

Lengyelország idei növekedését főként a gyorsan mérséklődő infláció és a reálbérek visszapattanása táplálta: a háztartások fogyasztása újra húzóerővé vált, miközben a munkaerőpiac végig feszes maradt. Az európai uniós források fokozatos feloldása eközben élénkítette a köz- és vállalati beruházásokat, különösen az energetikai átállás, a vasút‑ és úthálózat, valamint a digitális projektek terén. Az iparban a védelmi megrendelések, az autóipari és akkumulátor‑ellátási lánc bővülése, illetve a modern üzleti szolgáltató központok stabil teljesítménye ellensúlyozta a külső kereslet ingadozását.

A stabilabb zloty és a visszafogottabb energiaár‑dinamika szintén mérsékelte a cégek költségeit, az óvatos, adatvezérelt monetáris politika pedig javította a kiszámíthatóságot. A lakáspiacon és a hitelezésben fokozatos normalizálódás látszott, bár a kapacitások és a munkaerő szűkössége több ágazatban korlátot jelentett.

Összességében megállapítható, hogy Lengyelországban a növekedés motorja a belső kereslet, az EU‑pénzekre épülő beruházási hullám és a magas hozzáadott értékű export kombinációja volt.

A következő évek teljesítménye azon múlik, hogy fennmarad‑e az EU‑források zavartalan lehívása és a fejlesztések kivitelezése, mérséklődik‑e a munkaerő‑kínálati feszültség, valamint képes lesz-e a kormány jelentősebb megszorítások nélkül csökkenteni a költségvetési hiányt.

