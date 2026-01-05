Több mint négy éve nem volt ilyen alacsony a török infláció, már „csak” 30%

A decemberi éves infláció 30,89 százalékra, 2021 novembere óta a legalacsonyabb ütemre lassult a novemberi 31,07 százalékról, és kedvezőbb lett az elemzői várakozások átlagában szereplő 31 százaléknál.
Az éves infláció lassulását részben az váltotta ki, hogy mérséklődött a lakhatási költség és a közműszolgáltatások díjának az emelkedése, illetve a ruházati cikkek és lábbelik, továbbá a háztartási cikkek drágulása. Egy hónap alatt 0,89 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak decemberben a novemberi 0,87 százalékos növekedés után. Elemzők nagyobb, 0,98 százalékos havi inflációval számoltak decemberre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megkezdődött a havazás: évek óta nem látott ítéletidő érkezik
Figyelmeztetés van érvényben több vármegyében.
Putyin már megkezdte Európa ostromát – dermesztő bejelentést tett Francois Thom
A nyugati politikai, társadalmi megosztottság tudatos kihasználására.
Hamarosan élőben válaszol a sajtó kérdéseire Orbán Viktor
Jön a nemzetközi sajtótájékoztató.
Meghibásodott a MÁV jegyértékesítő rendszere: erre számíthatnak az utazók az év első munkanapján
Az internetes és az alkalmazásban történő jegyváltást javasolják.
Megállapodást kötött a 4iG a Tatrával: akár teljes katonai járművek gyártása kezdődhet itthon
A Rába kapacitásaira alapozva.
Megtörte a csendet a Trump által elfogott elnök utódja: békés együttműködést szeretne a Fehér Házzal
Kiegyensúlyozott, tiszteleten alapuló kapcsolatot építene.
Hajszálon múlhat az európai fizetésekről szóló mesterterv sorsa
Fontos szavazás a láthatáron.
Egy 40 milliárd eurós ágazat került végveszélybe: egymillió munkahely sorsa a tét
Négyszer annyit fizetünk, mint a versenytársak: most az utolsó erőforrásunkat is elvihetik tőlünk.
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
Lakáshitel 2026: igénylés és feltételek
Várhatóan 2026-ban is jelentős lesz a lakossági hitelezés, amelynek az egyik legmeghatározóbb része a lakáshitel. De milyen feltételekkel kaphatsz 2026-ban lakáscélú jelzáloghitelt? Milyen do
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.