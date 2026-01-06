A diszkréció már nem működik – Így pereskednek egymással műgyűjtők és aukciósházak

A titkolózásra és kapcsolatokra épülő piac immár nem működőképes, a misztikum nem helyettesítheti a jogilag tiszta eljárásokat – ez a legfontosabb tanúsága az ismertté vált jogi ügyeknek. Motivált, kemény üzletemberek, nem pedig elvarázsolt művészetrajongók állnak szemben egymással, szívósak, és többségük elég pénzzel és kitartással rendelkezik ahhoz, hogy igazát (vagy akár a véltet) bizonyítsa.
Kevés iparág támaszkodik annyira a diszkrécióra, mint a galériák világa, de vajon meddig tartható fenn ez az állapot?
A jelek szerint nem sokáig, hiszen az olyan ügyfelek, mint például a WhatsApp társalapítója, aki nemrég egy belsőépítész ellen adott be keresetet, nem hátrálnak. Jan Koum októberben azzal vádolta Rémi Tessier belsőépítészt, hogy túlszámlázott, és jogtalan jutalékokat zsebelt be, a per azonban gyorsan túlnőtt a dekoráción. Tessier nagy galériákkal – Acquavella, Nahmad Contemporary és Perrotin – állt kapcsolatban, ezeknél vásárolt műtárgyakat lakberendezési céllal, és a gyanú szerint nem volt szívbajos a továbbszámlázáskor. A galériák, amelyek közül egyiket sem vádolnak jogsértéssel, kifogásolták a kíváncsiskodó kérdéseket, elzárkóztak attól, hogy megosszák árképzési stratégiájukat, és a velük közvetlen kapcsolatba került dizájnerrel folytatott tárgyalásokat az általános gyakorlatnak megfelelően „bizalmasként” kezelték. Ellenállásuk érthető, de vélhetően mégis csak magyarázkodniuk kell majd az igazságszolgáltatás előtt.
