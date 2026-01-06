  • Megjelenítés
A havazás miatt lezárták a magyar-szlovén határátkelőket a kamionforgalom elől
A havazás miatt lezárták a magyar-szlovén határátkelőket a kamionforgalom elől

A havazás miatt a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar-szlovén határátkelőket, ezért a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Gábor László azt mondta: a szlovén hatóságok intézkedése miatt a magyar oldalon a rendőrök kamionparkolókba terelik a teherjárműveket.

A személygépkocsik továbbra is igénybe vehetik a határátkelőket.

A zaol.hu információja szerint a szlovén belügyminisztérium intézkedése 20 órától lépett életbe, és a lezárás vonatkozik az M70-es autópálya Tornyiszentmiklós-Pince átkelőjére, valamint a rédicsi határátkelőre.

