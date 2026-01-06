Az Egyesült Államok kivonta magát a globális megállapodásból, Európa csak nézi

Washington hétfőn ünnepelte, hogy sikerült mentességet szereznie az amerikai multinacionális vállalatok számára az OECD égisze alatt létrejött nemzetközi megállapodásban előírt 15%-os minimális adókulcs alól.
2021 végén közel 140 ország kötelezte el magát a multinacionális vállalatok adóterheinek növelése mellett egy keretmegállapodás keretében. A megállapodás "2. pillére" előírta, hogy e nagyvállalatok nyereségére legalább 15%-os tényleges adókulcsot kell alkalmazni.
Az amerikai mentesség most kétségeket ébreszt a megállapodás jövőjével kapcsolatban, különösen a Kína, az Egyesült Államok és Európa közötti kereskedelmi háború közepette.
Donald Trump a hatalomba való visszatérése után kivonta az Egyesült Államokat a megállapodásból, és kormányzata tárgyalásokat kezdett az amerikai multinacionális vállalatok mentesítéséről. Trump agresszív álláspontot képviselt: ha a 15%-os adót amerikai vállalatokra alkalmazták volna, a Fehér Ház "bosszúadót" vezetett volna be – akár 20%-os forrásadót olyan országokból származó tőkejövedelmekre, ahol az adótörvények hátrányos helyzetbe hozzák az amerikai cégeket.
Az amerikai pénzügyminisztérium közleményében bejelentette, hogy
megállapodást kötött több mint 145 országgal, "annak biztosítására, hogy az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok csak az amerikai minimális adóknak legyenek alávetve, és mentesüljenek a 2. pillér alól".
A minisztérium ezt az eredményt "történelmi győzelemnek" tekinti, amely "megőrzi az amerikai szuverenitást" és "megvédi az amerikai vállalkozásokat és munkavállalókat a területen kívüli visszaélésektől".
A mentesség elvét a G7-országok június végén fogadták el. Az OECD hétfőn kiadott külön nyilatkozatában "több hónapos intenzív tárgyalásokra" hivatkozott, amelyek "jelentős politikai és technikai kompromisszumhoz" vezettek, amely "megalapozza a nemzetközi adórendszer stabilitását és jogbiztonságát".
Az összes EU-tagállam, így többek között Magyarország, Franciaország, Németország, Hollandia, Olaszország és Spanyolország már alkalmazza a 15%-os minimális adókulcsot a 750 millió eurót meghaladó forgalmú vállalatokra. Az EU-n kívül Japán, Dél-Korea, Kanada és Norvégia fogadott el hasonló intézkedéseket.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter június végi nyilatkozata szerint ez a megállapodás megakadályozza, hogy az amerikai vállalatok a következő évtizedben több mint 100 milliárd dollárnyi vámot fizessenek külföldi kormányoknak. A francia kormány akkor üdvözölte az intézkedés megszüntetését, amelyet "hátrányosnak tartott a francia vállalatok számára".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
