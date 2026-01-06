  • Megjelenítés
Az Egyesült Államok kivonta magát a globális megállapodásból, Európa csak nézi
Gazdaság

Az Egyesült Államok kivonta magát a globális megállapodásból, Európa csak nézi

Az Egyesült Államok hivatalosan is mentességet kapott a multinacionális vállalatai számára az OECD által előírt 15%-os minimális társasági adókulcs alól, ami Donald Trump elnök jelentős diplomáciai sikerének tekinthető – közölte a Les Echos.

Washington hétfőn ünnepelte, hogy sikerült mentességet szereznie az amerikai multinacionális vállalatok számára az OECD égisze alatt létrejött nemzetközi megállapodásban előírt 15%-os minimális adókulcs alól.

2021 végén közel 140 ország kötelezte el magát a multinacionális vállalatok adóterheinek növelése mellett egy keretmegállapodás keretében. A megállapodás "2. pillére" előírta, hogy e nagyvállalatok nyereségére legalább 15%-os tényleges adókulcsot kell alkalmazni.

Az amerikai mentesség most kétségeket ébreszt a megállapodás jövőjével kapcsolatban, különösen a Kína, az Egyesült Államok és Európa közötti kereskedelmi háború közepette.

Donald Trump a hatalomba való visszatérése után kivonta az Egyesült Államokat a megállapodásból, és kormányzata tárgyalásokat kezdett az amerikai multinacionális vállalatok mentesítéséről. Trump agresszív álláspontot képviselt: ha a 15%-os adót amerikai vállalatokra alkalmazták volna, a Fehér Ház "bosszúadót" vezetett volna be – akár 20%-os forrásadót olyan országokból származó tőkejövedelmekre, ahol az adótörvények hátrányos helyzetbe hozzák az amerikai cégeket.

Még több Gazdaság

Németországban a Jézuska éppen cél szerinti inflációt hozott

Egy egész ország elesett a havazástól, már halálos áldozatok is vannak

Évtizedenként egyszer ilyen extrém az időjárás Magyarországon

Az amerikai pénzügyminisztérium közleményében bejelentette, hogy

megállapodást kötött több mint 145 országgal, "annak biztosítására, hogy az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok csak az amerikai minimális adóknak legyenek alávetve, és mentesüljenek a 2. pillér alól".

A minisztérium ezt az eredményt "történelmi győzelemnek" tekinti, amely "megőrzi az amerikai szuverenitást" és "megvédi az amerikai vállalkozásokat és munkavállalókat a területen kívüli visszaélésektől".

A mentesség elvét a G7-országok június végén fogadták el. Az OECD hétfőn kiadott külön nyilatkozatában "több hónapos intenzív tárgyalásokra" hivatkozott, amelyek "jelentős politikai és technikai kompromisszumhoz" vezettek, amely "megalapozza a nemzetközi adórendszer stabilitását és jogbiztonságát".

Az összes EU-tagállam, így többek között Magyarország, Franciaország, Németország, Hollandia, Olaszország és Spanyolország már alkalmazza a 15%-os minimális adókulcsot a 750 millió eurót meghaladó forgalmú vállalatokra. Az EU-n kívül Japán, Dél-Korea, Kanada és Norvégia fogadott el hasonló intézkedéseket.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter június végi nyilatkozata szerint ez a megállapodás megakadályozza, hogy az amerikai vállalatok a következő évtizedben több mint 100 milliárd dollárnyi vámot fizessenek külföldi kormányoknak. A francia kormány akkor üdvözölte az intézkedés megszüntetését, amelyet "hátrányosnak tartott a francia vállalatok számára".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Káosz az utakon: keresztbe fordult kamionok és kilométeres dugók bénítják meg az ország főbb útvonalait
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility