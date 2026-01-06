Drámaian megugrott a hepatitis A-fertőzések száma Magyarországon

Az NNGYK hétfőn közzétett adatai szerint 2025 52. hetében további 15 új hepatitis A-fertőzést azonosítottak, így az összes esetszám 2048-ra emelkedett.
Ez kiugróan magas érték: hétszer több, mint 2024-ben, és tizenegyszer több, mint 2023-ban.
Bár az NNGYK a 42. hét után nem közölt adatokat, a korábbi trendek alapján körülbelül 750 hepatitis A-eset volt várható 2024-ben, ami mindössze harmada a 2025-ben regisztrált esetszámnak.
A Semmelweis Egyetem részeként működő Epidemiológiai és Surveillance Központ nemrégiben rámutatott, hogy a Magyarországon jelentett hepatitis A-esetek száma 2024 48. hetétől kezdve jelentősen meghaladta az ötéves medián értéket. Átmeneti csökkenés április közepétől július elejéig volt megfigyelhető. Ez feltehetően a betegség tavaszi és kora nyári szezonális mélypontjának felel meg. A szakértők szerint azonban
a nyár második felétől folyamatos növekedés figyelhető meg, ami egybeesik a betegség szokásos nyár végi és őszi csúcsával.
A központ szakértői szerint a szezonális mintázat megegyezik a korábbi endémiás évekével. Ez megerősíti, hogy a vírus terjedését nem közös terjedési tényezők – például élelmiszer – határozzák meg, hanem elsősorban a közvetlen vagy közvetett emberi érintkezés. Ezt támasztja alá az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) november 28-i jelentése is.
Az ötéves átlagokat torzítja, hogy az NNGYK 2020-ban a 41. héttől, 2022-ben pedig a 43. héttől nem tett közzé hepatitis A-adatokat. 2020-ban ennek kisebb hatása volt, mivel a 40. hétig mindössze 25 fertőzést jelentettek. A 2022-es hiányzó adatok azonban jóval nagyobb torzítást okoznak, mivel a fertőzések száma a 42. hétig már elérte az 557-et. Az átlagos heti esetszám abban az évben 13,3 volt, szemben a 2020-as 0,6-os értékkel.
A Surveillance Központ helyzetértékelése szerint az idősor regionális adatai alapján az év elején Budapest és Pest megye voltak a leginkább érintettek. Az év második felében viszont Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben gyorsult fel a vírus terjedése. Ez arra utal, hogy a járvány először a fővárost és Pest megyét érte el. A nagy népességszám ellenére ezeken a területeken sikerült lassítani a betegség terjedését.
Azokon a térségekben viszont, amelyek az elmúlt évtizedekben rendszeresen tapasztaltak endémiás hepatitis A-járványokat – különösen Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben –, a betegség az év második felében a szokásos szezonális mintázatnak megfelelően gyorsabban terjedt. Ezekben a megyékben kedvezőbbek a körülmények a vírus terjedéséhez, például az alacsony ivóvíz- és csatornázottsági szint, illetve a rossz higiénés gyakorlatok miatt.
Az adatok szerint Budapesten volt a legmagasabb a hepatitis A-fertőzések száma. A fővárosban tavaly összesen 743 esetet jelentettek. Ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén megye 324 esettel, Pest megye 261 esettel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 232 esettel, valamint Bács-Kiskun megye 105 esettel. Ez azt jelenti, hogy az összes hepatitis A-fertőzés több mint egyharmadát Budapesten mutatták ki, közel 16 százalékát Borsod-Abaúj-Zemplénben, és kevesebb mint 13 százalékát Pest megyében.
A rangsor azonban megváltozik, ha a lakosságarányos fertőzöttséget vizsgáljuk. Ebben az összevetésben Borsod-Abaúj-Zemplén megye kerül az élre, ezt követi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, majd Budapest. A sort Bács-Kiskun és Pest megye zárja. Vagyis ugyanaz az öt megye szerepel a lista élén, mint az abszolút esetszámok alapján, de más sorrendben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
