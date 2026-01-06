  • Megjelenítés
Fontos bejelentés érkezett: január végéig nem kapcsolják ki az áramot és a gázt azoknál sem, akiknek nagy tartozásuk van
Fontos bejelentés érkezett: január végéig nem kapcsolják ki az áramot és a gázt azoknál sem, akiknek nagy tartozásuk van

Az Energiaügyi Minisztérium felkérte az MVM-et, hogy hosszabbítsa meg az eredetileg ma lejáró kikapcsolási moratóriumot a lakossági fogyasztók esetében - jelentette be Czepek Gábor miniszterhelyettes.

Czepek közlése szerint a szükséges jogi lépések megtörténtek,

így az energiavállalat január 31-éig annak is biztosítja az ellátást, akinek jelentős tartozása van.

Az MVM eredetileg a 2025. november 29. és 2026. január 6. közötti időszakra hirdette meg az önkéntes kikapcsolási moratóriumot a lakossági ügyfelek számára. Ez került most meghosszabbításra. A moratórium alatt egyetlen lakossági ügyfelélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást – még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van. 

A moratórium az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló lakossági ügyfelekre vonatkozik. Nem érinti azonban azokat, akiket már korábban kikapcsoltak a szolgáltatásból, valamint az üzleti, illetve más energiakereskedővel szerződésben álló ügyfeleket sem. 

