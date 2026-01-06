Harold James: Nevetség tárgyává vált Európa – Van még remény a megújulásra?

Az új év beköszöntével nehéz optimistának lenni Európával kapcsolatban. A világ nagy része lenézően tekint a kontinensre, Donald Trump amerikai elnök kormánya pedig nyíltan megveti az Európai Uniót. Miután számos EU-tagállam befelé fordult, lehetséges-e még az európai politikai reneszánsz?

Első ránézésre (és talán másodikra és harmadikra is) a kilátások borúsnak tűnnek. Az elmúlt évben Európa egy kellemetlen hibriddé, bokszzsákká és a nevetség tárgyává vált.

A Trump-adminisztráció nemzetbiztonsági stratégiája (NSS) lenézően állítja, hogy Európa „civilizációs eltűnéssel” szembesül,

Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig „kicsi malacoknak” nevezi az európai vezetőket.

Bár Kína szimpatikusabb retorikát használ, és Európát a multilateralizmus megőrzésére vonatkozó együttműködésre ösztönzi, olyan kulcsfontosságú európai vezetők, mint Emmanuel Macron francia elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy vélik, hogy a kínai külkereskedelmi mérlegben tapasztalható egyensúlytalanság tönkreteszi az európai ipart.

Ráadásul Európa fiskális problémái is hozzájárulnak politikai gyengeségéhez. Belgium nemrég elutasította azt a tervet, hogy az orosz jegybank befagyasztott eszközeit Ukrajna támogatására használják fel. Ez az álláspont jogilag védhető, de úgy tűnik, hogy ez is csak egy újabb példa arra, hogy Európa nem képes végigvinni a tervezett vállalásait.

A történelmi tapasztalatok azonban okot adnak a reménykedésre.