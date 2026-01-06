Három helyen elesett a MÁV, torlódások és balesetek az utakon

A vasúti közlekedésben
három helyszínen okozott váltóhiba jelentős fennakadást.
Rákospalota-Újpest állomáson műszaki probléma lépett fel, amely felborította a veresegyházi vonal menetrendjét. Egyes járatok csak Rákospalota-Újpestig közlekednek, mások pedig nem a Nyugati pályaudvarról indulnak vagy oda érkeznek. A MÁV intézkedett arról, hogy a vasúti menetjegyek a fennakadás ideje alatt a Volánbusz járatain is felhasználhatók legyenek Budapest–Fót, illetve Budapest–Veresegyház viszonylatban.
A Szolnok–Hatvan vonalon közlekedő S820-as személyvonat szintén váltóhiba miatt módosított útvonalon jár: menetrendjét Újszásztól kiindulva teljesíti. Villány térségében ugyancsak műszaki hibák léptek fel, ezért több vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Az Útinform tájékoztatása szerint az ország keleti és délkeleti részén kedden reggel tovább havazott, ami jelentősen rontotta az útviszonyokat. Sok útszakaszon sónedves, latyakos, hókásás vagy havas útfelülettel kellett számolniuk az autósoknak. A nyugati országrészben ugyanakkor már megszűnt a csapadék, vagy csak gyenge hószállingózás volt tapasztalható. Csongrád-Csanád és Békés vármegyében eső és havaseső váltakozott.
Az autópályákon is változó körülmények uralkodtak. Az M3-as autópályán Hatvan és Mezőkövesd között, valamint az M30-ason latyakos, hókásás útfelület lassította a haladást. Az M7-es balatoni szakaszán és a határig tartó részen már elállt a havazás, de az útburkolat továbbra is sónedves maradt. A mellékutak szinte mindenhol nehezen járhatók voltak a latyakos, hókásás vagy havas burkolat miatt.
A rossz látási viszonyok és a csúszós utak több helyen torlódásokat és baleseteket okoztak. Az M3-as autópályán Mezőnagymihály közelében egy kamion keresztbe fordult, ezért a 138-as kilométernél csak egy sáv maradt járható. Az M4-es autóúton Törökszentmiklósnál egy teherautó megcsúszott és a belső sávban rekedt, így Kisújszállás felé szintén csak egy sávon haladhatott a forgalom.
A 48-as főúton Nagycsere és Haláp között súlyos baleset történt: két személyautó frontálisan ütközött a 12-es kilométernél. A helyszínen az úttest felét lezárták, a forgalmat rendőri irányítás mellett terelték.
Keddre újabb jelentős havazást jósoltak a meteorológusok:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hatalmas tartozása van Venezuelának, Donald Trump széttárja karját
Két európai energiacég maradhat hoppon.
Elnököt igen, rezsimet nem vált Trump Venezuelában – Titkos CIA-jelentés döntheti el az ország sorsát?
Az amerikai elnök szóba sem áll a venezuelai demokratikus ellenzék béke-Nobel-díjas vezetőjével.
Harold James: Nevetség tárgyává vált Európa – Van még remény a megújulásra?
A Princeton Egyetem professzorának írása.
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Egy gazdasági válság sodorhatja el a geopolitikai forrópont megdönthetetlennek hitt rezsimjét.
Fagy: itt a figyelmeztetés a Balaton kapcsán
Friss meteorológiai előrejelzés érkezett.
Rossz hírek érkeztek Amerikából, nagy bajban a feldolgozóipar
Donald Trump vámjai felelősek a romló kilátásokért.
Kaszinóból aranybánya: elképesztő fordulatot a venezuelai piacokon
Óriási profitot tesznek zsebre a kitartó befektetők.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Babaváró 2026 - A legfrissebb feltételek, igénylés, buktatók
A népszerű Babaváró hitel 2026-ban 11 milliós támogatás vagy még nagyobb csapda? A támogatott kölcsön 2019-es indulása óta számos fontos változás lépett életbe, amelyek részben kiterjesz
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?