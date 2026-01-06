  • Megjelenítés
Három helyen elesett a MÁV, torlódások és balesetek az utakon
Három helyen elesett a MÁV, torlódások és balesetek az utakon

MTI
A havazás országszerte közlekedési fennakadásokat okozott: több vasútvonalon váltóhiba lassította a forgalmat, az utakon pedig balesetek és rossz útviszonyok nehezítették a közlekedést.

három helyszínen okozott váltóhiba jelentős fennakadást.

Rákospalota-Újpest állomáson műszaki probléma lépett fel, amely felborította a veresegyházi vonal menetrendjét. Egyes járatok csak Rákospalota-Újpestig közlekednek, mások pedig nem a Nyugati pályaudvarról indulnak vagy oda érkeznek. A MÁV intézkedett arról, hogy a vasúti menetjegyek a fennakadás ideje alatt a Volánbusz járatain is felhasználhatók legyenek Budapest–Fót, illetve Budapest–Veresegyház viszonylatban.

A Szolnok–Hatvan vonalon közlekedő S820-as személyvonat szintén váltóhiba miatt módosított útvonalon jár: menetrendjét Újszásztól kiindulva teljesíti. Villány térségében ugyancsak műszaki hibák léptek fel, ezért több vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Az Útinform tájékoztatása szerint az ország keleti és délkeleti részén kedden reggel tovább havazott, ami jelentősen rontotta az útviszonyokat. Sok útszakaszon sónedves, latyakos, hókásás vagy havas útfelülettel kellett számolniuk az autósoknak. A nyugati országrészben ugyanakkor már megszűnt a csapadék, vagy csak gyenge hószállingózás volt tapasztalható. Csongrád-Csanád és Békés vármegyében eső és havaseső váltakozott.

Az autópályákon is változó körülmények uralkodtak. Az M3-as autópályán Hatvan és Mezőkövesd között, valamint az M30-ason latyakos, hókásás útfelület lassította a haladást. Az M7-es balatoni szakaszán és a határig tartó részen már elállt a havazás, de az útburkolat továbbra is sónedves maradt. A mellékutak szinte mindenhol nehezen járhatók voltak a latyakos, hókásás vagy havas burkolat miatt.

A rossz látási viszonyok és a csúszós utak több helyen torlódásokat és baleseteket okoztak. Az M3-as autópályán Mezőnagymihály közelében egy kamion keresztbe fordult, ezért a 138-as kilométernél csak egy sáv maradt járható. Az M4-es autóúton Törökszentmiklósnál egy teherautó megcsúszott és a belső sávban rekedt, így Kisújszállás felé szintén csak egy sávon haladhatott a forgalom.

A 48-as főúton Nagycsere és Haláp között súlyos baleset történt: két személyautó frontálisan ütközött a 12-es kilométernél. A helyszínen az úttest felét lezárták, a forgalmat rendőri irányítás mellett terelték.

Keddre újabb jelentős havazást jósoltak a meteorológusok:

