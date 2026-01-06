Hidegfront söpör végig Európán: iskolák zártak be, vonatok álltak le, repterek bénultak meg

Hollandiában a vonatok kedd reggelre szinte teljesen leálltak, Schiphol repülőtérén pedig több száz járatot töröltek. Franciaországban az iskolabuszok nem közlekedtek, a vonatközlekedés több régióban akadozott. Párizs, valamint Nantes repülőterein több járatot is töröltek. A fővárosi régióban hétfő délután az összesített torlódás elérte az ezer kilométert, keddre ez a helyzet valamelyest javult.
Öt halálos közúti balesetet jelentettek.
Skóciában több száz iskola maradt zárva, a meteorológiai szolgálat a hét további részére nagy mennyiségű havat jósol a déli területeken. Svédország északi részén a hőmérséklet kedden mínusz 40 Celsius-fokig süllyedt. Dániában at Észak-jütlandi régió hatóságai a havazás miatt azt kérték a lakosoktól, hogy szerdán maradjanak otthon.
Svájcban a Neuchatel (Neuenburg) kantonban lévő La Brévine faluban a hét elején -30,3 Celsius-fokot mértek, míg Saint Gallen kantonban található Hintergrappel hegyvidéken mínusz 37,1 Celsius-fokig zuhant a hőmérséklet.
Csehországban a fagypont alatti hőmérséklet a következő napokban is kitart, a német határ közelében keddre mínusz 25 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet. Prágában több tízezer ember maradt fűtés és melegvíz nélkül távfűtési csövek meghibásodása miatt. Lengyelországban mínusz 20 Celsius-fokig zuhant a hőmérséklet.
Spanyolországban a hidegfront főként Madridot és Mallorca magasabb területeit érintette, itt a hőmérséklet mínusz 10 Celsius-fokig is süllyedhet. Ezzel szemben Bulgária délkeleti részén a hőmérséklet szokatlanul magas volt, 19 Celsius-fok, ám csütörtöktől havazást és hidegfrontot jeleznek a meteorológusok.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Valami eltört Ukrajnában: meglepő fordulat Zelenszkijtől - Mi lesz így a békével?
Kijevnek csak egyetlen lehetősége van most.
Már halálos áldozata is van Magyarországon a havazás miatti baleseteknek
Háromszorosára nőtt a balesetek száma.
Kimondták a britek: egyetlen lépéssel szétverheti Trump a NATO-t - Halálos veszélyben a szövetség
Nagyon úgy néz ki, az elnök komolyan gondolja a dolgot.
Tovább tárgyaltak a kamionos tüntetések után, több vállalást is tettek a felek
12 pontból álló javaslatcsomagot nyújtottak be a fuvarozók.
Készül a megállapodás, ami eldönti Ukrajna jövőjét: 30 ezer katona nézhet farkasszemet az oroszokkal
Ehhez alighanem Oroszországnak is lesz egy-két szava.
Kiemelkedőt mutatott ma a BUX
A Mollal az élen.
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?