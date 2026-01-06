  • Megjelenítés
Hidegfront söpör végig Európán: iskolák zártak be, vonatok álltak le, repterek bénultak meg
Gazdaság

Hidegfront söpör végig Európán: iskolák zártak be, vonatok álltak le, repterek bénultak meg

MTI
Súlyos fennakadásokat okozott Európa-szerte a havazás és a hideghullám: kedden több országban bezárták az iskolákat, a légiközlekedés és a közúti forgalom is akadozik.

Hollandiában a vonatok kedd reggelre szinte teljesen leálltak, Schiphol repülőtérén pedig több száz járatot töröltek. Franciaországban az iskolabuszok nem közlekedtek, a vonatközlekedés több régióban akadozott. Párizs, valamint Nantes repülőterein több járatot is töröltek. A fővárosi régióban hétfő délután az összesített torlódás elérte az ezer kilométert, keddre ez a helyzet valamelyest javult.

Öt halálos közúti balesetet jelentettek.

Skóciában több száz iskola maradt zárva, a meteorológiai szolgálat a hét további részére nagy mennyiségű havat jósol a déli területeken. Svédország északi részén a hőmérséklet kedden mínusz 40 Celsius-fokig süllyedt. Dániában at Észak-jütlandi régió hatóságai a havazás miatt azt kérték a lakosoktól, hogy szerdán maradjanak otthon.

Svájcban a Neuchatel (Neuenburg) kantonban lévő La Brévine faluban a hét elején -30,3 Celsius-fokot mértek, míg Saint Gallen kantonban található Hintergrappel hegyvidéken mínusz 37,1 Celsius-fokig zuhant a hőmérséklet.

Még több Gazdaság

Újabb 10-20 centiméter hó hullhat ma éjszaka, a héten pedig -20 fok is lehet Magyarországon

Fontos bejelentés érkezett: január végéig nem kapcsolják ki az áramot és a gázt azoknál sem, akiknek nagy tartozásuk van

Már halálos áldozata is van Magyarországon a havazás miatti baleseteknek

Csehországban a fagypont alatti hőmérséklet a következő napokban is kitart, a német határ közelében keddre mínusz 25 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet. Prágában több tízezer ember maradt fűtés és melegvíz nélkül távfűtési csövek meghibásodása miatt. Lengyelországban mínusz 20 Celsius-fokig zuhant a hőmérséklet.

Spanyolországban a hidegfront főként Madridot és Mallorca magasabb területeit érintette, itt a hőmérséklet mínusz 10 Celsius-fokig is süllyedhet. Ezzel szemben Bulgária délkeleti részén a hőmérséklet szokatlanul magas volt, 19 Celsius-fok, ám csütörtöktől havazást és hidegfrontot jeleznek a meteorológusok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Meloni egyetlen húzással elérhette azt, amit a fél EU egy jó éve nyög
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility