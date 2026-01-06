Itt a havazás második hulláma, Magyarország szinte teljes területe érintett

Magyarország nagy részén kedden is folytatódik a havazás, miután az első hullám a hajnali órákban kelet, északkelet felé elvonult. A reggeli csapadék sok helyen mintegy 10 centiméteres hóréteget hagyott maga után, a délkeleti országrészben azonban ekkor még vegyes halmazállapotú csapadék hullott.

A meteorológiai előrejelzések szerint kedd délutántól délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amely az ország szinte teljes területét érinti.

Várhatóan csak az északnyugati határ közelében fekvő térségek maradhatnak ki a havazásból.

Az előrejelzések alapján az ország nagyobb részén további 10–15 centiméterrel vastagodhat a hóréteg. A Duna–Tisza közén és a Dunántúl déli területein ennél is jelentősebb mennyiségű friss hó halmozódhat fel. A havazás szerda reggel elsősorban a keleti országrészben folytatódik, helyenként a középső területeken is előfordulhat csapadék, majd délelőtt a legtöbb helyen eláll.

A meteorológiai modellek szerint szerda este egy harmadik csapadékhullám is elérheti az országot, amely főként a keleti területeket érinti. Ez a rendszer várhatóan csütörtök délre hagyja el az északkeleti régiókat, miközben nyugat felől fokozatosan kiderül az ég.

A többnapos havazás eredményeként csütörtökre az ország déli és délkeleti harmadán kiterjedt területeken 20 centimétert meghaladó, a déli országrészben helyenként 30 centiméternél is vastagabb, összefüggő hótakaró alakulhat ki.

