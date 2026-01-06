  • Megjelenítés
Itt a havazás második hulláma, Magyarország szinte teljes területe érintett
Gazdaság

Itt a havazás második hulláma, Magyarország szinte teljes területe érintett

Portfolio
Tovább havazik az országban, délen csütörtökre helyenként akár 30 centiméteres hótakaró is kialakulhat. A keddi első hullám után délnyugat felől újabb csapadéktömb érkezik, amely szinte az egész országot érinti - írta az Időkép időjárási szakportál.

Magyarország nagy részén kedden is folytatódik a havazás, miután az első hullám a hajnali órákban kelet, északkelet felé elvonult. A reggeli csapadék sok helyen mintegy 10 centiméteres hóréteget hagyott maga után, a délkeleti országrészben azonban ekkor még vegyes halmazállapotú csapadék hullott.

A meteorológiai előrejelzések szerint kedd délutántól délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amely az ország szinte teljes területét érinti.

Várhatóan csak az északnyugati határ közelében fekvő térségek maradhatnak ki a havazásból.

Az előrejelzések alapján az ország nagyobb részén további 10–15 centiméterrel vastagodhat a hóréteg. A Duna–Tisza közén és a Dunántúl déli területein ennél is jelentősebb mennyiségű friss hó halmozódhat fel. A havazás szerda reggel elsősorban a keleti országrészben folytatódik, helyenként a középső területeken is előfordulhat csapadék, majd délelőtt a legtöbb helyen eláll.

Még több Gazdaság

Drámaian megugrott a hepatitis A-fertőzések száma Magyarországon

Friedrich Merz: "A német gazdaság egyes ágazatiban nagyon kritikus a helyzet"

Megépítik a világ eddigi legnagyobb cseppfolyósított hidrogénszállító hajóját

A meteorológiai modellek szerint szerda este egy harmadik csapadékhullám is elérheti az országot, amely főként a keleti területeket érinti. Ez a rendszer várhatóan csütörtök délre hagyja el az északkeleti régiókat, miközben nyugat felől fokozatosan kiderül az ég.

A többnapos havazás eredményeként csütörtökre az ország déli és délkeleti harmadán kiterjedt területeken 20 centimétert meghaladó, a déli országrészben helyenként 30 centiméternél is vastagabb, összefüggő hótakaró alakulhat ki.

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívüli hideg sújtja Európát, van, ahol -40 fokot mértek

Mikor takarítják már el a havat az utcákon? – Bemutatjuk, ki, mikor várhatja a hókotrókat a lakóhelyén!

Megérkeztek a friss hótérképek: egyes helyeken a 30 centis hó sem kizárt a következő napokban

Három helyen elesett a MÁV, torlódások és balesetek az utakon

Kiadták a narancs figyelmeztetést, ma is szakadni fog a hó Magyarországon

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Uniós kilépés: Brüsszel fájdalmas mesterkedésbe kezdett
Káosz az utakon: keresztbe fordult kamionok és kilométeres dugók bénítják meg az ország főbb útvonalait
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility