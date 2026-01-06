  • Megjelenítés
Katonai beavatkozással fenyegetett Japán, Kína most visszavágott
Kína azonnali hatállyal exportkorlátozásokat vezetett be Japánnal szemben minden kettős felhasználású, katonai célra is alkalmas termékre. A kínai kereskedelmi minisztérium keddi közleménye szerint a tilalom minden olyan exportra kiterjed, amely bármilyen módon erősítheti Japán katonai képességeit. A mostani lépés a japán miniszterelnök korábbi megszólalására való reakció, amelyben a katonai beavatkozás lehetőségét vetette fel abban az esetben, ha Kína megtámadná Tajvant.

A lépés hátterében Takaicsi Szanae japán miniszterelnök tavalyi, Tajvannal kapcsolatos kijelentései állnak. A miniszterelnök még novemberben a japán parlamentben azt mondta, hogy egy Tajvan elleni kínai támadás akár "a túlélést fenyegető helyzetnek" is minősülhet, ami Japán részéről adott esetben katonai válaszlépéseket is kiválthat. Peking álláspontja szerint ezek a megjegyzések sértik az 'egy Kína' elvét, és súlyos következményekkel járnak.

A japán kereskedelmi minisztérium illetékese egyelőre nem kívánta kommentálni az ügyet, mondván, még vizsgálják a helyzetet.

Egyelőre nem világos, hogy a korlátozások csupán szimbolikusak, vagy érdemi gazdasági hatásuk is lesz.

Az exportkorlátozási listán több mint 800 elem szerepel.

Kína tavaly már globális szinten korlátozta a ritkaföldfémek exportját az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háború idején. Ezek az anyagok és a belőlük készült mágnesek kulcsfontosságúak a hadiiparban – vadászgépekhez, drónokhoz és rakétákhoz használják őket –, de az okostelefonok és elektromos járművek gyártásában is nélkülözhetetlenek. Japán 2024-ben ritkaföldfém-importjának mintegy 70 százalékát Kínából szerezte be.

Takaicsi a japán tengeri termékekre kivetett kínai importtilalom és egyes kínai állampolgárok utazási bojkottja ellenére sem vonta vissza kijelentéseit.

