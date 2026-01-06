Kiadták a narancs figyelmeztetést, ma is szakadni fog a hó Magyarországon

Az ország délkeleti kétharmadán kedd éjfélig további 5-15 centiméternyi hó hullhat, ezért a HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.

A HungaroMet Zrt. a veszélyjelzésében azt írta, kedden a reggeli órákban keleten is gyengül,

megszűnik a csapadék, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik.

Ebből - az északnyugati tájak kivételével - újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani, éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméternyi hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat.

A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternyinél több friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy kedden napközben a megélénkülő, helyenként megerősödő északnyugati szél főként a Dunántúl nyugati felén hófúvást eredményezhet. Estétől északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északias irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás.

A meteorológiai szolgálat keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyére, ezekben 24 óra alatt 20 centiméternyit meghaladó friss hó várható. Máshol - Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével - elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben kedd éjfélig, mert 12 óra alatt öt centméternyinél több friss hó hullhat.

Az előrejelzés szerint kedden napközben nem valószínű ónos csapadék, de estétől a keleti határvidéken előfordulhat időszakosan ónos eső.

