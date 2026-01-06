Kiderült az igazság a magyar költségvetésről, nagyon érdekes adatok érkeztek

A kormányzati szektor harmadik negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2%-a. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál.
A harmadik negyedéves 4,2%-os deficit nem rendkívüli mértékű, azonban jelentősnek mondható az elmúlt évek teljesítményét vizsgálva: legutóbb ennél magasabb harmadik negyedéves hiány a háború és energiaválsággal terhelt 2022-ben volt.
A július és szeptember közötti időszakban
a bevételek 529 milliárd forinttal, 6,3%-kal nőttek, a kiadások 624 milliárd forinttal, 6,8%-kal emelkedtek.
Az összkép
A KSH azt is közölte, hogy az előzetes adatok szerint 1219 milliárd forint, a GDP 1,9%-a volt a kormányzati szektor első három negyedéves hiánya. Az egyenleg az előző év azonos időszakinál 1142 milliárd forinttal, GDP-arányosan 2 százalékponttal kedvezőbb.
A kormányzati szektor bevétele 27 585 milliárd, kiadása 28 804 milliárd forint volt.
A részletekből kiolvasható, hogy az első háromnegyedéves, viszonylag kedvező és alacsony deficit elsősorban a bevételek látványos növekedésével függ össze, ezt pedig az adóbevételek bővülése magyarázza.
Majd részletezte:
- A bevételek 2241 milliárd forinttal (8,8%-kal) nőttek. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a 794 milliárd forinttal (7,8%-kal) emelkedő termelési- és importadó-bevételek járultak hozzá. A jövedelem- és vagyonadó-bevételek 624 milliárd forinttal (13,8%-kal) haladták meg az egy évvel korábbi értékeket. A társadalombiztosítási hozzájárulások bevételei 569 milliárd forinttal (9,2%-kal) emelkedtek. Az egyéb bevételek 253 milliárd forinttal (5,7%-kal) nőttek.
- A kiadások 1100 milliárd forinttal (4,0%-kal) emelkedtek. A bővülés a munkavállalói jövedelem esetében 617 milliárd forint (10%), a pénzbeli társadalmi juttatásokat illetően 446 milliárd forint (6,7%-os) volt. A folyó termelőfelhasználás 164 milliárd forinttal (3,4%-kal), a kormányzati szektor egyéb kiadásai 389 milliárd forinttal (7,5%-kal) haladták meg a 2024. azonos időszakit. A kamatkiadások 432 milliárd forinttal (14,4%-kal) estek vissza. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 85 milliárd forinttal (4,5%-kal) maradt el a 2024. azonos időszakitól.
Mi várható?
Az elmúlt négy negyedéves gördülő hiány (2024 Q4, 2025 Q1, 2025 Q2, 2025 Q3) 3,4%-on stagnált a harmadik negyedév végére, ez az érték 5,5 éve a legjobb adat.
Mindez azt is jelenti, hogy 2025 utolsó három hónapban jelentős hiány is halmozódhatott az államháztartásban, még úgy is teljesülhet a kormány által legutóbb 5%-ra emelt hiánycél.
A viszonylag kedvező első három negyedéves adatra szüksége is volt a kormányzatnak, hiszen több gazdaságpolitikai lépés is az utolsó hónapokban "terhelte meg" az államkasszát. Októbertől indult a 3 gyermekes anyák szja-mentessége (novembertől jelentkezett ez magasabb nettó jövedelemben), ami körülbelül 80 milliárd forintos bevételkiesést okozott, novemberben kapták kézhez a nyugdíjasok a magasabb infláció miatti kompenzációt (112 milliárd forint nem tervezett kiadás), valamint az élelmiszerutalványokat (ez is kb 80 milliárd forintnyi többletkiadást jelentett).
Gyors számításaink azt mutatják, hogy a negyedik negyedévben az 5%-os teljes éves GDP-arányos hiánycél teljesüléséhez akár 3150 milliárd forintos negyedéves deficit is előállhat, ami GDP-arányosan 14%-os hiányt jelent. Nem szokatlan a magyar költségvetésben, hogy az év utolsó három hónapjában jelentős hiány halmozódik: eleve benne van ez szezonális teljesítmény miatt, de ilyenkor szokta megnyomni év végén a pénzszóró gombot is a kormány, amikor egyedi döntéseivel kezd osztogatásba főleg a kiadási oldalon. Ennek nyomát láttuk már decemberben is.
Az elmúlt években az év utolsó negyedévében 8-16% között mozgott a deficit GDP-arányos mértéke. Ennek fényében a 14%-os szint magas lenne, de egyáltalán nem kirívó.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
