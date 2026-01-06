  • Megjelenítés
Már halálos áldozata is van Magyarországon a havazás miatti baleseteknek
Már halálos áldozata is van Magyarországon a havazás miatti baleseteknek

MTI
A hétfői havazásban csaknem háromszorosára nőtt a közúti közlekedési balesetek száma - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője kedden a fővárosi Flórián téren, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél.

Óberling József ezredes kiemelte: a hétfői balesetek többsége csak anyagi kárral járt, de volt köztük egy halálos kimenetelű is, amelyben egy idős kerékpáros férfi - aki nem viselt fejvédőt - elesett, és olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.

A közlekedési főosztály vezetője azt kérte,

hogy kerékpárral, rollerrel, elektromos rollerrel senki ne közlekedjen az elkövetkező napokban, még akkor sem, ha egyébként úgy látja, hogy már száraz az aszfalt.

Elég egy tízcentis felfagyás, ami súlyos következményekkel járhat - hívta fel a figyelmet.

Fontos bejelentés érkezett: január végéig nem kapcsolják ki az áramot és a gázt azoknál sem, akiknek nagy tartozásuk van

Tovább tárgyaltak a kamionos tüntetések után, több vállalást is tettek a felek

Évekig futhattak a pénzük után, most a csődbe ment ország kárpótolná őket

Azt javasolta, gépjárművel is csak akkor induljunk útnak, ha azon téli gumi van, nyári gumival még a legközelebbi helyre se menjen senki. Hozzátette: a biztonsági öveket nem csak elöl, hanem hátul is be kell csatolni, majd szólt a gyermekülések jelentőségéről is.

Óberling József szólt az út- és időjárási viszonyoknak megfelelő sebességválasztás fontosságáról, ami minden esetben kisebb, mint az adott útra megengedett legmagasabb sebesség, és azt tanácsolta, tartsunk nagyobb követési távolságot, hogy legyen elég idő és hely reagálni.

Ha szükséges, mondjunk le az elsőbbségünkről, akár gyalogosként is, mert a járművezetők nem biztos, hogy meg tudnak állni - hangsúlyozta az ezredes, aki azt is javasolta, hogy a gyalogosok a jobb láthatóság érdekében, ha lehetőségük van rá, ne fekete vagy sötét ruhában közlekedjenek.

A készenléti szervek felkészültek arra, hogy a bajbajutott embereknek segítséget nyújtsanak - fogalmazott Óberling József, azt kérve, hogy ha valaki balesetet szenved, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívót.

