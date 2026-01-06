Megépítik a világ eddigi legnagyobb cseppfolyósított hidrogénszállító hajóját

A Kawasaki Heavy Industries szerződést kötött a Japan Suiso Energyvel a világ eddigi legnagyobb, 40 ezer köbméter kapacitású cseppfolyósított hidrogénszállító hajójának megépítésére.

Green Transition & ESG 2026 2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Portfolio Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.

A társaság keddi közlése szerint az új,

40 ezer köbméter kapacitású cseppfolyósított hidrogénszállító hajó a Kawasaki nyugat-japán üzemében épül meg.

A Japan Suiso Energy a kormány által támogatott Zöld Innovációs Alap projektjének üzemeltetője. A program célja, hogy bemutassa a cseppfolyósított hidrogén be- és kirakodását hajóról szárazföldi bázisokra, valamint óceáni próbaútvonalakon tesztelje a technológiát a 2031 márciusában záruló pénzügyi év végéig.

A Kawasaki 2021-ben építette meg a világ első, cseppfolyósított hidrogén szállítására alkalmas hajóját, az 1250 köbméteres Suiso Frontiert. A vállalat a következő évben egy japán–ausztrál kísérleti program keretében bizonyította, hogy a cseppfolyósított hidrogén biztonságosan szállítható Japánba.

Az új hajót a 2030-as évekre prognosztizált globális hidrogénkereslet kiszolgálására, valamint a kereskedelmi célú hidrogén-ellátási láncok kiépítésének támogatására tervezték. A Kawasaki Heavy Industries célja, hogy a cseppfolyósított földgáz szállításában elért sikereit megismételje a hidrogén területén is, amely kulcsszerepet kaphat az ipar dekarbonizációjában és a globális energiaátmenetben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images