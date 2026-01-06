Megérkeztek a friss hótérképek: egyes helyeken a 30 centis hó sem kizárt a következő napokban

Ahogy arról már számos cikkünkben beszámoltunk, tegnap elérte hazánkat az a, már napokkal korábban előrejelzett mediterrán ciklon, amely sarkvidéki hideggel párosulva szinte egész héten át tartó havazást hoz hazánkba. A Weather on Maps meteorológuscsapata tegnap arra figyelmeztetett, hogy

az előttünk álló, legalább 3 éjszaka folyamán 3 hullámban érkezik majd havazás,

egyes területeken pedig a vegyes halmazállapotú csapadék, így ónos eső sem kizárt a következő napokban. A HungaroMet több megyére is figyelmeztetést adott ki keddre, szerdára és csütörtökre is, intenzív havazás, illetve hófúvás miatt.

A Weather on Maps legutóbbi Facebook-bejegyzésében kiemeli, hogy a havazás következő hulláma hamarosan, még kedden eléri Magyarországot és minden bizonnyal kiadósabb lesz, mint a hétfői. Ugyanakkor, a különféle meteorológiai modellek más eloszlású havazást jósolnak.

Az egyik legmegbízhatóbbnak számító amerikai GFS modell elsősorban a Tiszántúlra jósol nagy mennyiségű, akár 18 centiméter friss havat is, míg az észak-nyugati országrészeken csekély lesz a havazás mértéke.

48 órás hóelőrejelzés az amerikai GFS modell alapján. Kép forrása: Weather on Maps

A Weather on Maps a HungaroMet két modellje által készített térképeket is közölt. Ezek közül a WRF-modell jóval intenzívebb hótakarót jósol: ez alapján

a következő 36 órában akár 30 centimétert meghaladó hómennyiség is eshet a Dél-Dunántúlon.

36 órás hóelőrejelzés a HungaroMet WRF-modellje alapján. Kép forrása: Weather on Maps

"A HungaroMet WRF modellje alapján a Dél-Dunántúlon elég nagy problémák lehetnek holnap reggelre" - fogalmaznak a meteorológusok.

A HungaroMet AROME modellje óvatosabb előrejelzéseket tesz a hómennyiséget illetően.

A modell alapján elvétve eshet csak 10 centiméternél több hó a következő 48 órában.

48 órás hóelőrejelzés a HungaroMet AROME modellje alapján. Kép forrása: Weather on Maps

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio