  • Megjelenítés
FONTOS Mikor takarítják már el a havat az utcákon? – Bemutatjuk, ki, mikor várhatja a hókotrókat a lakóhelyén!
Megérkeztek a friss hótérképek: egyes helyeken a 30 centis hó sem kizárt a következő napokban
Gazdaság

Megérkeztek a friss hótérképek: egyes helyeken a 30 centis hó sem kizárt a következő napokban

Portfolio
Kedden várhatóan eléri Magyarországot a havazás következő hulláma, amely gyakorlatilag az egész országra kiterjed majd. Az időjárási modellek csupán abban térnek el a következő napok hótakaróját illetően, hogy hol mekkora mennyiség várható. A Weather on Maps legfrissebb Facebook-bejegyzésében több modell térképes futtatásait is közzétette.

Ahogy arról már számos cikkünkben beszámoltunk, tegnap elérte hazánkat az a, már napokkal korábban előrejelzett mediterrán ciklon, amely sarkvidéki hideggel párosulva szinte egész héten át tartó havazást hoz hazánkba. A Weather on Maps meteorológuscsapata tegnap arra figyelmeztetett, hogy

az előttünk álló, legalább 3 éjszaka folyamán 3 hullámban érkezik majd havazás,

egyes területeken pedig a vegyes halmazállapotú csapadék, így ónos eső sem kizárt a következő napokban. A HungaroMet több megyére is figyelmeztetést adott ki keddre, szerdára és csütörtökre is, intenzív havazás, illetve hófúvás miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadták a narancs figyelmeztetést, ma is szakadni fog a hó Magyarországon

Megérkezett az időjárás-előrejelzés: kiadták a riasztásokat, errefelé várható a legtöbb hó

Megkezdődött a havazás: évek óta nem látott ítéletidő érkezik

A Weather on Maps legutóbbi Facebook-bejegyzésében kiemeli, hogy a havazás következő hulláma hamarosan, még kedden eléri Magyarországot és minden bizonnyal kiadósabb lesz, mint a hétfői. Ugyanakkor, a különféle meteorológiai modellek más eloszlású havazást jósolnak.

Még több Gazdaság

Megépítik a világ eddigi legnagyobb cseppfolyósított hidrogénszállító hajóját

Váratlan fordulat az európai energiapiacon: mindent megváltoztattak egyetlen lépéssel

Kiderült az igazság a magyar költségvetésről, nagyon érdekes adatok érkeztek

Az egyik legmegbízhatóbbnak számító amerikai GFS modell elsősorban a Tiszántúlra jósol nagy mennyiségű, akár 18 centiméter friss havat is, míg az észak-nyugati országrészeken csekély lesz a havazás mértéke.

havazás-előrejelzés-hó-GFS-modell-időjárás
48 órás hóelőrejelzés az amerikai GFS modell alapján. Kép forrása: Weather on Maps

A Weather on Maps a HungaroMet két modellje által készített térképeket is közölt. Ezek közül a WRF-modell jóval intenzívebb hótakarót jósol: ez alapján

a következő 36 órában akár 30 centimétert meghaladó hómennyiség is eshet a Dél-Dunántúlon.

havazás-előrejelzés-hó-WFR-modell-időjárás
36 órás hóelőrejelzés a HungaroMet WRF-modellje alapján. Kép forrása: Weather on Maps

"A HungaroMet WRF modellje alapján a Dél-Dunántúlon elég nagy problémák lehetnek holnap reggelre" - fogalmaznak a meteorológusok.

A HungaroMet AROME modellje óvatosabb előrejelzéseket tesz a hómennyiséget illetően.

A modell alapján elvétve eshet csak 10 centiméternél több hó a következő 48 órában.

havazás-előrejelzés-hó-AROME-modell-időjárás
48 órás hóelőrejelzés a HungaroMet AROME modellje alapján. Kép forrása: Weather on Maps
 
Kapcsolódó cikkünk

Kiadták a figyelmeztetéseket: térképek mutatják, hol várható havazás Magyarországon

Évek óta nem látott valódi tél érkezik, nagy havazás és jelentős mínuszok várhatók - Mit hoz ez a fordulat az országnak?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Uniós kilépés: Brüsszel fájdalmas mesterkedésbe kezdett
Megkezdődött a havazás: évek óta nem látott ítéletidő érkezik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility