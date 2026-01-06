Narancs riasztást adtak ki Magyarországon: bedurvult a hóhelyzet - Van, ahol több mint 20 centi hó várható

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.
A meteorológiai szolgálat Veszprém vármegyére kedd éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt, havazás miatt pedig Baranya, Bács-Kiskun és Tolna vármegyére, ahol 24 óra alatt
20 centimétert meghaladó friss hó várható.
Gyenge hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.
A meteorológiai előrejelzés szerint az előttünk álló éjszaka országszerte várható havazás, helyenként időszakosan intenzív havazás, amely az éjszaka második felére fokozatosan a Dunától keletre helyeződik, és szerda délelőttig elhagyja az ország keleti határait. A szerda reggeli, délelőtti órákig általában 10-20 centiméter, északnyugaton 2-8 centiméter hullhat. A keleti határ közelében éjszaka időszakos vegyes csapadéknak - havas esőnek, fagyott esőnek, ónos esőnek - is van esélye.
Szerda éjfélig az Észak- és a Nyugat-Dunántúlon tartósan óránkénti 45 kilométeres lökéssel kísért északi szél alacsonyszintű hófúvást okozhat. Északkeleten, főként a Bodrogközben szerda délelőttig előfordulhatnak viharos széllökések, amelyek már magasabb hótorlaszokat emelhetnek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Varga György
