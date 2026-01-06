Újabb 10-20 centiméter hó hullhat ma éjszaka, a héten pedig -20 fok is lehet Magyarországon

Kedd este egyre erősödik a havazás intenzitása, és éjszaka egy délnyugat-északkeleti tengely mentén hullhat a legtöbb hó Magyarország délkeleti kétharmadán. A frissen lehulló hó mennyisége 10-20 centiméter között alakul, de lokálisan ennél több is eshet - derül ki a HungaroMet Zrt. kedd délutáni videójából.

Az elemzés szerint az elmúlt 24 órában Magyarország nagyobb részét 4-10 centiméteres hóréteg borította be. Kedd éjszaka nagyjából egy délnyugat-északkeleti tengely mentén hullhat a legtöbb hó az ország délkeleti kétharmadán,

a lehullott új hóréteg vastagsága 10-20 centiméter között alakul, de lokálisan akár 20 centiméternél is több hó eshet.

Északnyugaton kicsi a csapadék esélye, de ott élénk, helyenként erős lökések kísérik az északias szelet, és az éjszakai órákban az északkeleti tájakon is megerősödhet az északias szél, ami hófúvást okozhat.

Szerdán napközben a csapadékzóna gyengül és kelet felé elhagyja az országot, csak elszórtan fordulhat elő kisebb hószállingózás. Szerda estétől a déli, illetve a keleti tájakon ismét havazni fog. Jellemzően 5 centiméter fog esni, de lokálisan akár 10 centiméter is hullhat. Északnyugaton, valamint északkeleten továbbra is élénk, erős lehet az északias szél, ez pedig hófúvást fog előidézni.

A várhatóan lehulló hó miatt az ország délkeleti felén-kétharmadán szerda nulla órától csütörtökön nulla óráig nagyobb területen van érvényben citromsárga, a déli-délkeleti tájakon pedig narancssárga, azaz másodfokú figyelmeztető előrejelzés. A nyugati, valamint az északkeleti tájakon lehet erőteljesebb a hófúvás, kiemelten az északkeleti harmadban, elsősorban a Bodrogközben.

Csütörtökön átmenetileg szárazabb idő ígérkezik, a hőmérséklet csúcsértéke mindenütt negatív tartományban alakul,

hajnalban akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet a kevésbé felhős, szélcsendesebb északnyugati tájakon.

Pénteken még hidegebb lehet az északi, északkeleti területeken, itt akár -20 fok alá is hűlhet a levegő éjszaka. Pénteken változékony időjárás várható, a magasban érkező melegebb levegő miatt a délnyugati tájakon akár tartósabb ónos eső kialakulására is van esély. Észak, északkelet felé haladva kisebb lesz a csapadék esélye, a hőmérséklet csúcsértéke mínusz 10 fok körül alakul.

