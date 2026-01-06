Váratlan fordulat az európai energiapiacon: mindent megváltoztattak egyetlen lépéssel

Az elmúlt héten Franciaország működő nukleáris energiatermelő kapacitása elérte a 2019 óta mért legmagasabb szintet, december 31-én meghaladva az 56 gigawattot.

Ez a termelésnövekedés kritikus időpontban érkezik, hiszen az ország tizenöt éve nem tapasztalt téli hideghullámmal néz szembe, ráadásul Németország energiapiacaira is megváltóként érkezik a bővülés.

Franciaországban a fűtés nagymértékben elektromos radiátorokra támaszkodik, ami jelentősen növeli az áramfogyasztást a téli hónapokban.

„Jelenleg 53 atomreaktorunk [az 56-ból] termel és kapcsolódik a hálózathoz” – közölte az EDF szóvivője.

Minden úgy van kialakítva, hogy a lehető legtöbb reaktor termeljen a téli időszakban. A tervezett karbantartási leállások, beleértve a tízéves felülvizsgálatokat is, elsősorban tavasszal kezdődnek

– jelentették be.

A reaktorok újraindítása valójában a normális működéshez való visszatérést jelzi több válságos év után. „Franciaország nagyon rossz helyzetből indult az atomenergia terén 2022 óta, különösen a feszültségkorróziós repedések válsága miatt” – magyarázta Emeric de Vigan, a 42 Advisors elemzője a Les Echosnak.

„Ezt a válságot sikerült megoldani. Az EDF bevezette a Start programot a reaktorleállások jobb kezelésére. Emellett a Flamanville 3 is kezd termelni, ami néhány száz megawattot ad hozzá a rendszerhez” – teszi hozzá a szakértő.

A 2019-ben elindított Start program optimalizálja az atomerőművek karbantartási leállásainak ütemezését. Ez úgy tűnik, meghozza gyümölcsét: októberben az energiavállalat felfelé módosította 2025-ös és 2026-os villamosenergia-termelési előrejelzését.

Az új becslés szerint 365-375 terawattóra közötti termelés várható a korábban előrejelzett 350-370 TWh helyett. Ez lehetővé teszi Franciaország számára, hogy egyre több villamos energiát exportáljon szomszédainak, ezzel leszorítva a közép-európai árakat is.

Bár nem rekordmagas, az EDF végre visszatér a Covid előtti termelési szintjére - állítja egy RTE-forrás. A vállalat sikeresen minimalizálja a karbantartáshoz kapcsolódó termeléskieséseket. „Szeptember végéig a 2025-re tervezett 33 leállásból 18 rövidebb volt a vártnál” – jegyezte meg az áramszolgáltató egy közleményben.

Az EDF ugyanakkor óvatos a jövőt illetően: 2026-ban és 2027-ben a Bernard Fontana által vezetett vállalat 350-370 TWh közötti villamosenergia-termelést tervez, ami valamivel elmarad a 2025-ös termeléstől. Csaknem egy évtizede zajlik a nukleáris létesítmények biztonságának javítását célzó átfogó felújítási program.

A 900 megawattos, többnyire az 1980-as években épült reaktorok felújítása után az áramszolgáltató most az újabb, 1300 megawattos erőműveit vizsgálja meg.

Az első ilyen tízéves ellenőrzés a normandiai Paluel erőműben kezdődik még ebben a hónapban. Ezek a tízévente esedékes vizsgálatok, amelyek több hónapos teljes leállást igényelnek, részben magyarázzák a franciaországi atomenergia-termelés közelmúltbeli fellendülését.

"2019 és 2030 között 32 tízéves felülvizsgálatot ütemezünk, 2023-ban és 2024-ben csúcsidőszakkal, amikor évente hat, illetve öt ellenőrzést hajtottunk végre" - jegyezte meg az áramszolgáltató szóvivője. Franciaország jelenleg szünetet tart a karbantartási programjában, mielőtt új felülvizsgálati programot indítana, amely az erőművek élettartamát 60 évre hosszabbítaná meg.

A kivételes hideghullám ellenére, amely növeli az áramigényt, a téli csúcsfogyasztás kezelhető marad az RTE szerint. A francia kereslet a múlt héten meghaladta a 75 gigawattot az átviteli hálózat üzemeltetője szerint, és várhatóan 80-84 gigawatt körül alakul a hét végére.

„Még mindig meglehetősen távol vagyunk a múltban tapasztalt csúcsfogyasztási szintektől” – jegyzi meg az RTE szóvivője. A fogyasztás a harmadik egymást követő évben is körülbelül 6%-kal alacsonyabb, mint a 2014-2019 közötti időszakban. Ez az alacsony kereslet lehetővé teszi, hogy a villamosenergia-rendszer problémamentesen kezelje a téli csúcsidőszakot, valamint bőséges exportálható kapacitásokkal szorítsa le például Németország energiaárait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images