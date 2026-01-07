  • Megjelenítés
30 centis takaró: itt esett a legtöbb hó
30 centis takaró: itt esett a legtöbb hó

A Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 cm-nél is vastagabb a hótakaró, írja a HungaroMet.

Jelenlegi beérkezett adatok alapján

hazánk döntő részén 15-25 cm közé vastagodott a hóréteg.

Ennél kevesebb hó az északnyugati és délkeleti határvidéken hullott, míg a Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 cm-nél is vastagabb a hótakaró. Mostanra elhagyta térségünket a kiterjedt havazást okozó csapadékzóna, de helyenként napközben is előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás.

A mediterrán ciklon középpontja hazánktól délre, délkeletre húz el a következő órákban, emiatt egy harmadik hullámban érkezik havazás, mely az esti óráktól eleinte a déli, délkeleti, majd éjjel egyre inkább a keleti tájakat érintheti, arrafelé tovább gyarapodik a hótakaró.

