Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon

A napok óta tartó erőteljes havazás egyre nehezebb helyzeteket idéz elő a magyar utakon. Az okokról ezekben a cikkeinkben számoltunk be:
Kedd este a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bejelentette, hogy az időjárási előrejelzések alapján az elkövetkező napokban olyan téli körülmények várhatók, amelyek indokolttá teszik a legmagasabb, IV-es téli tisztántartási fokozat elrendelését az ország teljes területén. Ez a fokozat akkor lép életbe, amikor: a folyamatos havazás vagy hófúvás időtartama egybefüggően meghaladja a 24 órát, a szélsebesség tartósan 30 km/h fölé erősödik, vagy a lehullott, illetve várható hó mennyisége 24 órán belül meghaladja a 20 centimétert egy mérnökség teljes területén.
Szintén IV-es fokozatot indokol az is, ha olyan mértékű havazás vagy ónos csapadék várható – vagy már folyamatban van –, amely többlet emberi és gépi erőforrások bevonását teszi szükségessé.
A Pest vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy tombol a tél Pest vármegyében, majd hozzáteszik, hogy a hó, az utak havasak, csúszósak, ami az előrejelzések szerint a következő napokban sem változik. Kedd éjjel korábban azt írták, hogy kitartással dolgoznak a megyei rendőrök, és a közútkezelők is, akik az M0-ás törökbálinti térségében mentik az elakadt járműszerelvényeket. "Az M7-es autópályára nem lehet felhajtani az M0-ásról. Aki teheti, kerülje el az érintett útszakaszt!" - tájékoztattak kedd éjszaka. Azt is tanácsolják, hogy
Csak akkor induljatok útnak, ha az feltétlenül szükséges!
Súlyos elakadások az M1-esen
A legkritikusabb helyzet kedd éjszaka Hegyeshalom felé van az M1-es autópályán a 37-es és 44-es km-nél, kamionok elakadása miatt, de az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon szintén elakadtak a kamionok az 56-os km környékén, ezért
itt is megállt a forgalom.
Aki teheti az 1-es főúton kerüljön! - hívja fel a figyelmet közleményében az Útinform.
A helyszínről érkező, közösségi médiában található felhasználó jelzések alapján vannak olyan autósok, akik már több órája az autópályán vesztegelnek. Beszámolóik szerint egyes kamionokra kerülnek fel a hóláncok.
Az M0-s autóúton az M1-es autópálya irányába, a 10-es km-nél egy kamion szalagkorlátnak ütközött. A belső sávot lezárták.
Térképeket mutatunk
Kedd éjszaka az Útinform tájékoztató térképe így nézett ki:
De a Waze navigáviós applikáció élő térképén is jól azonosítható volt kedd éjszaka, hogy melyek a kritikus pontok a főbb magyar utakon:
Így érdemes készülni, ha autóba ülsz
Az időjárási körülményeket és aktuális útviszonyokat látva egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy akinek muszáj útnak indulnia gépjárművel, az legyen felkészült, főleg, hogy az előrejelzések szerint újabb havazási hullám közelít Magyarország felé.
Délután a HungaroMet meteorológusai azt írták: szerdán estefelé dél felől újra kiterjedt havazás kezdődik a keleti tájakon, tehát holnap napközben csak átmenetileg lesz csapadékszünet arrafelé.
A kilátások miatt az autópályák aktuális állapotát leíró közösségi csoportokban bizonyos tanácsokat is megosztanak a következő időszakban útnak indulók számára: tele tan, ivóvíz, tartós élelmiszer (műzli, konzerv, gyerekeknek külön), takaró-pléd, extra kiegészítők (sapka, kesztyű, stb), láthatósági mellény, elakadásjelző háromszög, zseblámpa, autós töltők, powerbankek, személyes higiéniai csomagok, jégkaparó, hólapát.
További fennakadások
Az Útinform kedd éjszakai tájékoztatása szerint:
- A 81-es főúton, Bakonysárkány és Mór között szintén egy elakadt kamion miatt állt meg a főút forgalma a 36-os km-nél.
- Pest vármegyében, Szada belterületén, a Vác-Gödöllő összekötő úton egy kamion elakadt. A 20-as km-nél a forgalom félpályán halad. (2104-es jelű út)
- Heves vármegyében, Egercsehi és Bekölce között újabb kamion akadt el, ezért a 3-as km-nél szintén megállt a forgalom. (2510-es jelű út)
Az országban, szinte mindenhol kialakult ismét havazás, hószállingózás. Az M3-ason Hatvan és Budapest között, az útburkolat többnyire sónedves, helyenként latyakos. Az M3-as autópályán, Hatvan és Mezőkövesd között, illetve az M30-ason sónedves, latyakos, hókásás. A fő-, és mellékutak burkolata az ország, szinte teljes területén sónedves, latyakos, hókásás, helyenként havas. A havazással érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, amely a forgalom jelentős lassulását vonja maga után. Fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal induljanak útnak! - tanácsolja az Útinform.
Korábban, kedd este a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) azt közölte, hogy szalagkorlátnak ütközött két személygépkocsi az M7-es autópályán, Budapest felől, Hollád térségében, a 173-as kilométerszelvénynél. A kaposvári és marcali hivatásos tűzoltók letolták a járműveket a leállósávba, az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.
Az OKF felhívta az autósok figyelmét, hogy a megváltozott időjárási körülmények miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az utakon.
Kedd este 11-kor a Katasztrófavédelem azt is közölte, hogy keresztbe fordult egy kamion a 10-es főút belterületi szakaszán, azaz a Fő utcán Pilisvörösváron. A közlemény szerint a helyi önkéntes tűzoltók drótkötél segítségével megkezdték a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.
Címlapkép: Autók haladnak a behavazott M7-es autópályán Nagykanizsánál 2026. január 6-án. Forrása: MTI Fotó/Varga György
