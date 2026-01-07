  • Megjelenítés
Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon
Gazdaság

Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon

Portfolio
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 37-es és a 44-es km-nél több kamion is elakadt az emelkedőn, és a kerülni próbáló kamionok szintén elakadtak, ezért teljesen elfoglalják a határ felé vezető oldalt, így áll az autópálya forgalma. A torlódás meghaladta a 10 km-t - közölte kedden éjfél után az Útinform. A rendkívüli időjárás és leesett hó mennyisége miatt egyre nagyobb a káosz az utakon, közben a rendőrség, a közútkezelők, a hatóságok munkatársai igyekeznek még nagyobb erővel segíteni a közlekedőknek, de volt olyan vármegye, ahol a rendőrség azt közölte, hogy csak akkor induljon útnak bárki is, ha az feltétlenül szükséges. Este 7 órakor a Magyar Közút elrendelte a IV-es téli tisztántartási fokozatot az ország teljes területére.

A napok óta tartó erőteljes havazás egyre nehezebb helyzeteket idéz elő a magyar utakon. Az okokról ezekben a cikkeinkben számoltunk be:

Kapcsolódó cikkünk

A havazás miatt lezárták a magyar-szlovén határátkelőket a kamionforgalom elől

Narancs riasztást adtak ki Magyarországon: bedurvult a hóhelyzet - Van, ahol több mint 20 centi hó várható

A sűrű havazás miatt több útszakaszon nem közlekedhetnek a kamionok

Kedd este a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bejelentette, hogy az időjárási előrejelzések alapján az elkövetkező napokban olyan téli körülmények várhatók, amelyek indokolttá teszik a legmagasabb, IV-es téli tisztántartási fokozat elrendelését az ország teljes területén. Ez a fokozat akkor lép életbe, amikor: a folyamatos havazás vagy hófúvás időtartama egybefüggően meghaladja a 24 órát, a szélsebesség tartósan 30 km/h fölé erősödik, vagy a lehullott, illetve várható hó mennyisége 24 órán belül meghaladja a 20 centimétert egy mérnökség teljes területén.

Szintén IV-es fokozatot indokol az is, ha olyan mértékű havazás vagy ónos csapadék várható – vagy már folyamatban van –, amely többlet emberi és gépi erőforrások bevonását teszi szükségessé.

A Pest vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy tombol a tél Pest vármegyében, majd hozzáteszik, hogy a hó, az utak havasak, csúszósak, ami az előrejelzések szerint a következő napokban sem változik. Kedd éjjel korábban azt írták, hogy kitartással dolgoznak a megyei rendőrök, és a közútkezelők is, akik az M0-ás törökbálinti térségében mentik az elakadt járműszerelvényeket. "Az M7-es autópályára nem lehet felhajtani az M0-ásról. Aki teheti, kerülje el az érintett útszakaszt!" - tájékoztattak kedd éjszaka. Azt is tanácsolják, hogy

Még több Gazdaság

Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra

A havazás miatt lezárták a magyar-szlovén határátkelőket a kamionforgalom elől

Narancs riasztást adtak ki Magyarországon: bedurvult a hóhelyzet - Van, ahol több mint 20 centi hó várható

Csak akkor induljatok útnak, ha az feltétlenül szükséges!

Súlyos elakadások az M1-esen

A legkritikusabb helyzet kedd éjszaka Hegyeshalom felé van az M1-es autópályán a 37-es és 44-es km-nél, kamionok elakadása miatt, de az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon szintén elakadtak a kamionok az 56-os km környékén, ezért

itt is megállt a forgalom.

Aki teheti az 1-es főúton kerüljön! - hívja fel a figyelmet közleményében az Útinform.

A helyszínről érkező, közösségi médiában található felhasználó jelzések alapján vannak olyan autósok, akik már több órája az autópályán vesztegelnek. Beszámolóik szerint egyes kamionokra kerülnek fel a hóláncok.

Az M0-s autóúton az M1-es autópálya irányába, a 10-es km-nél egy kamion szalagkorlátnak ütközött. A belső sávot lezárták.

Térképeket mutatunk

Kedd éjszaka az Útinform tájékoztató térképe így nézett ki:

utinform

De a Waze navigáviós applikáció élő térképén is jól azonosítható volt kedd éjszaka, hogy melyek a kritikus pontok a főbb magyar utakon:

waze elo terkep

Így érdemes készülni, ha autóba ülsz

Az időjárási körülményeket és aktuális útviszonyokat látva egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy akinek muszáj útnak indulnia gépjárművel, az legyen felkészült, főleg, hogy az előrejelzések szerint újabb havazási hullám közelít Magyarország felé.

Délután a HungaroMet meteorológusai azt írták: szerdán estefelé dél felől újra kiterjedt havazás kezdődik a keleti tájakon, tehát holnap napközben csak átmenetileg lesz csapadékszünet arrafelé.

A kilátások miatt az autópályák aktuális állapotát leíró közösségi csoportokban bizonyos tanácsokat is megosztanak a következő időszakban útnak indulók számára: tele tan, ivóvíz, tartós élelmiszer (műzli, konzerv, gyerekeknek külön), takaró-pléd, extra kiegészítők (sapka, kesztyű, stb), láthatósági mellény, elakadásjelző háromszög, zseblámpa, autós töltők, powerbankek, személyes higiéniai csomagok, jégkaparó, hólapát.

További fennakadások

Az Útinform kedd éjszakai tájékoztatása szerint:

  • A 81-es főúton, Bakonysárkány és Mór között szintén egy elakadt kamion miatt állt meg a főút forgalma a 36-os km-nél.
  • Pest vármegyében, Szada belterületén, a Vác-Gödöllő összekötő úton egy kamion elakadt. A 20-as km-nél a forgalom félpályán halad. (2104-es jelű út)
  • Heves vármegyében, Egercsehi és Bekölce között újabb kamion akadt el, ezért a 3-as km-nél szintén megállt a forgalom. (2510-es jelű út)

Az országban, szinte mindenhol kialakult ismét havazás, hószállingózás. Az M3-ason Hatvan és Budapest között, az útburkolat többnyire sónedves, helyenként latyakos. Az M3-as autópályán, Hatvan és Mezőkövesd között, illetve az M30-ason sónedves, latyakos, hókásás. A fő-, és mellékutak burkolata az ország, szinte teljes területén sónedves, latyakos, hókásás, helyenként havas. A havazással érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, amely a forgalom jelentős lassulását vonja maga után. Fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal induljanak útnak! - tanácsolja az Útinform.

Korábban, kedd este a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) azt közölte, hogy szalagkorlátnak ütközött két személygépkocsi az M7-es autópályán, Budapest felől, Hollád térségében, a 173-as kilométerszelvénynél. A kaposvári és marcali hivatásos tűzoltók letolták a járműveket a leállósávba, az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

Az OKF felhívta az autósok figyelmét, hogy a megváltozott időjárási körülmények miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az utakon.

Kedd este 11-kor a Katasztrófavédelem azt is közölte, hogy keresztbe fordult egy kamion a 10-es főút belterületi szakaszán, azaz a Fő utcán Pilisvörösváron. A közlemény szerint a helyi önkéntes tűzoltók drótkötél segítségével megkezdték a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

Címlapkép: Autók haladnak a behavazott M7-es autópályán Nagykanizsánál 2026. január 6-án. Forrása: MTI Fotó/Varga György

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meloni egyetlen húzással elérhette azt, amit a fél EU egy jó éve nyög
Valami eltört Ukrajnában: meglepő fordulat Zelenszkijtől - Mi lesz így a békével?
Narancs riasztást adtak ki Magyarországon: bedurvult a hóhelyzet - Van, ahol több mint 20 centi hó várható
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility