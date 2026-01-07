  • Megjelenítés
Elrendelték a vörös kódot egész Magyarországra!
Gazdaság

Elrendelték a vörös kódot egész Magyarországra!

Portfolio
A rendkívüli hideg miatt szerdától életbe lépett a szociális ágazat legmagasabb riasztási fokozata, a vörös kód - közölte a Facebookon Fülöp Attila, a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Ez azt is jelenti, hogy minden szociális intézmény köteles befogadni a fedél nélkül élőket és a fagyveszélybe került embereket.

Ma életbe lépett a szociális ágazat legmagasabb riasztási fokozata, a vörös kód.

Az intézkedést Fülöp Attila, a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár jelentette be az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján, írja a Telex. Közlése szerint szerda reggel nyolc órától az ország valamennyi szociális intézménye fogadókészen áll minden olyan személy számára, akit az extrém hideg időjárás veszélyeztet.

A hajléktalanellátó rendszer helyzetéről szólva Fülöp Attila elmondta, hogy országos átlagban 83,7 százalékos a hajléktalanszállók telítettsége. Nyomatékosan kérte, hogy a mostani időjárási körülmények között senki ne próbáljon fedél nélkül éjszakázni.

A vörös kód ideje alatt működő diszpécserszolgálat folyamatosan elérhető mindazok számára, akik az utcán bajba jutott személyt észlelnek, vagy maguk szorulnak segítségre. A bejelentések nyomán a szolgálat azonnal intézkedik, és segítséget küld a helyszínre.

Még több Gazdaság

Tovább éleződik a konfliktus Kína és Japán között, itt az újabb bejelentés

Hótorlaszok, extrém hideg és hófúvás: mutatjuk, hol lesz igazán kemény a helyzet

Évek óta Trump kezére játszott Venezuela bukott vezetője

A riasztási fokozat időbeli hatályával kapcsolatban Fülöp Attila közölte:

a vörös kód visszavonásig marad érvényben, megszüntetésére pedig akkor kerül sor, amikor az időjárási helyzet ezt lehetővé teszi.

Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján a rendőrség képviselői a közlekedésbiztonságra is felhívták a figyelmet. Azt kérték, hogy a lakosság lehetőség szerint kerülje az autóval való közlekedést. Amennyiben elkerülhetetlen a gépjármű használata, különösen fontos a jármű teljes felületének megtisztítása a hótól, mivel a kocsitetőről menet közben lesodródó hótömbök súlyos veszélyt jelenthetnek a közlekedés többi résztvevője számára.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra
Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon
Narancs riasztást adtak ki Magyarországon: bedurvult a hóhelyzet - Van, ahol több mint 20 centi hó várható
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility