Elrendelték a vörös kódot egész Magyarországra!

Ma életbe lépett a szociális ágazat legmagasabb riasztási fokozata, a vörös kód.

Az intézkedést Fülöp Attila, a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár jelentette be az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján, írja a Telex. Közlése szerint szerda reggel nyolc órától az ország valamennyi szociális intézménye fogadókészen áll minden olyan személy számára, akit az extrém hideg időjárás veszélyeztet.

A hajléktalanellátó rendszer helyzetéről szólva Fülöp Attila elmondta, hogy országos átlagban 83,7 százalékos a hajléktalanszállók telítettsége. Nyomatékosan kérte, hogy a mostani időjárási körülmények között senki ne próbáljon fedél nélkül éjszakázni.

A vörös kód ideje alatt működő diszpécserszolgálat folyamatosan elérhető mindazok számára, akik az utcán bajba jutott személyt észlelnek, vagy maguk szorulnak segítségre. A bejelentések nyomán a szolgálat azonnal intézkedik, és segítséget küld a helyszínre.

A riasztási fokozat időbeli hatályával kapcsolatban Fülöp Attila közölte:

a vörös kód visszavonásig marad érvényben, megszüntetésére pedig akkor kerül sor, amikor az időjárási helyzet ezt lehetővé teszi.

Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján a rendőrség képviselői a közlekedésbiztonságra is felhívták a figyelmet. Azt kérték, hogy a lakosság lehetőség szerint kerülje az autóval való közlekedést. Amennyiben elkerülhetetlen a gépjármű használata, különösen fontos a jármű teljes felületének megtisztítása a hótól, mivel a kocsitetőről menet közben lesodródó hótömbök súlyos veszélyt jelenthetnek a közlekedés többi résztvevője számára.

