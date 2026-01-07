  • Megjelenítés
Extrém hideg Magyarországon: így védjük meg házi kedvenceinket

MTI
Az extrém hideg az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet - hívta fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület, amely ajánlásokat is tett az állattartóknak.

Az egyesület közleményében arra hívta fel az állattartók figyelmét, hogy a nagy hidegben kint tartott kedvenceik számára feltétlenül

biztosítsanak energiában dús eleséget, továbbá alakítsanak ki az állatoknak szélvédett "kuckót", és napközben többször ellenőrizzék az ívóvizes tálakat.

A hideg idő hatására nem csökken le az háziállatok mozgásigénye, így a gazdáik mindennap szánjanak időt a velük való sétára, játékra - írták.

Az egyesület vezetője, Seres Zoltán azt is kiemelte: a szabadban kinn teleltetett házi kedvenceket semmiképpen se fürdessék, hiszen ilyenkor a természetes zsíros védőréteg lemosódik, ami csökkenti az állat prémjének természetes szigetelő képességét.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szintén közleményben tájékoztatott arról, hogy Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos koordinálásával országszerte segítik gazdálkodók szalma adományokkal a hazai állatmenhelyeken élő, gazdátlan állatokat. A tartós hideg időjárás miatt országszerte számos állatmenhelynek jelent problémát, hogy hogyan biztosítsák a legmegfelelőbb körülményeket az ott élő állatok számára. A szalma pedig éppen alkalmas arra, hogy a fagyos, rekord hideg időben is melegen tartsa a gazdátlan állatokat a menhelyeken - írták.

