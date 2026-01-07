  • Megjelenítés
Gyorsulni kezdett az amerikai gazdaság
Gazdaság

Gyorsulni kezdett az amerikai gazdaság

Portfolio
Az amerikai szolgáltatószektor decemberben több mint egy éve nem látott ütemben bővült az erős keresletnek és az élénkülő munkaerő-felvételnek köszönhetően - tudósított a Bloomberg.

A Beszerzési Menedzserek Intézetének (ISM) szolgáltatási indexe decemberben 1,8 ponttal 54,4 pontra emelkedett, ami 2024 októbere óta a legmagasabb érték. Az 50 pont feletti szint a gazdaság legnagyobb szektorának bővülését jelzi, a friss adat pedig felülmúlta a megkérdezett elemzők várakozásait.

Az új megrendelések 2024 szeptembere óta a legnagyobb mértékben nőttek, miközben az üzleti aktivitást mérő mutató egyéves csúcsra kapaszkodott. Az exportmegrendelések is több mint egy éve a leggyorsabb ütemben bővültek. A kereslet élénkülése február óta a legdinamikusabb foglalkoztatásbővülést hozta a szolgáltatóiparban.

Az aktivitás fellendülésével párhuzamosan a szolgáltatószektorban csökkent az árnyomás, az erre vonatkozó index a novemberi 65,4 pontról decemberre 64,3 pontra mérséklődött.

Ezzel párhuzamosan a munkaerőpiac jelzései inkább óvatosságra intenek. A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (JOLT) szerdán közzétett adatai szerint a betöltetlen álláshelyek száma novemberben 7,15 millióra csökkent, ami több mint egyéves mélypont. A visszaesés különösen a vendéglátásban, az egészségügyben, valamint a szállítmányozás és raktározás területén volt látványos.

A munkaerőfelvétel 2024 közepe óta nem látott alacsony szintre esett, bár az elbocsátások szintén mérséklődtek. Az adatok összességében arra utalnak, hogy a munkaerőpiaci kilátások továbbra is vegyesek, a vállalatok azonban egyelőre kerülik a tömeges leépítéseket.

A ma megjelenő adatok üzenete összességében az, hogy az amerikai gazdaság újra gyorsulni kezdett, bár a feldolgozóipar igazi fellendülése továbbra is várat magára. Az elmúlt fél évben sokan pesszimisták voltak a növekedési és munkaerőpiaci kilátásokkal kapcsolatban (ezért a kamatok mielőbbi csökkentését sürgették),

a jelenlegi helyzetben azonban úgy tűnik, hogy az inflációs kockázatok lehetnek a hangsúlyosabbak a következő kamatdöntések során.

