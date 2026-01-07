Gyorsulni kezdett az amerikai gazdaság

A Beszerzési Menedzserek Intézetének (ISM) szolgáltatási indexe decemberben 1,8 ponttal 54,4 pontra emelkedett, ami 2024 októbere óta a legmagasabb érték. Az 50 pont feletti szint a gazdaság legnagyobb szektorának bővülését jelzi, a friss adat pedig felülmúlta a megkérdezett elemzők várakozásait.
Az új megrendelések 2024 szeptembere óta a legnagyobb mértékben nőttek, miközben az üzleti aktivitást mérő mutató egyéves csúcsra kapaszkodott. Az exportmegrendelések is több mint egy éve a leggyorsabb ütemben bővültek. A kereslet élénkülése február óta a legdinamikusabb foglalkoztatásbővülést hozta a szolgáltatóiparban.
Az aktivitás fellendülésével párhuzamosan a szolgáltatószektorban csökkent az árnyomás, az erre vonatkozó index a novemberi 65,4 pontról decemberre 64,3 pontra mérséklődött.
Ezzel párhuzamosan a munkaerőpiac jelzései inkább óvatosságra intenek. A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (JOLT) szerdán közzétett adatai szerint a betöltetlen álláshelyek száma novemberben 7,15 millióra csökkent, ami több mint egyéves mélypont. A visszaesés különösen a vendéglátásban, az egészségügyben, valamint a szállítmányozás és raktározás területén volt látványos.
A munkaerőfelvétel 2024 közepe óta nem látott alacsony szintre esett, bár az elbocsátások szintén mérséklődtek. Az adatok összességében arra utalnak, hogy a munkaerőpiaci kilátások továbbra is vegyesek, a vállalatok azonban egyelőre kerülik a tömeges leépítéseket.
A ma megjelenő adatok üzenete összességében az, hogy az amerikai gazdaság újra gyorsulni kezdett, bár a feldolgozóipar igazi fellendülése továbbra is várat magára. Az elmúlt fél évben sokan pesszimisták voltak a növekedési és munkaerőpiaci kilátásokkal kapcsolatban (ezért a kamatok mielőbbi csökkentését sürgették),
a jelenlegi helyzetben azonban úgy tűnik, hogy az inflációs kockázatok lehetnek a hangsúlyosabbak a következő kamatdöntések során.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
