Itt a friss időjárás-előrejelzés: újabb légörvény éri el hazánkat, errefelé folytatódik a havazás Magyarországon

Ahogy arról a Portfolio-n több cikkünkben is beszámoltunk már, rendkívüli hóhelyzetet okozott az országban egy a hazánkat elérő mediterrán ciklon, amelynek peremén ma a harmadik havazási hullám érte el Magyarországot.

A helyzettel kapcsolatos híreket percről percre követjük az alábbi cikkünkben:

Szerda éjszaka

havazás várható a déli tájakon, a csapadékzóna pedig észak, észak-kelet felé halad majd az éjjel.

Általában 5 centiméter körüli friss hóréteg alakulhat ki.

Hajnaltól egyre nagyobb területen megélénkül majd az északi, észak-nyugati szél, aminek hatására hófúvásra van kilátás több régióban is.

Az éjszakai minimumhőmérséklet -4 és -9 Celsius-fok között alakul majd,

a szélcsendes területeken azonban akár -10 fok alatti minimumokat is mérhetünk.

Csütörtökön napközben tovább folytatódik a téli időjárás: a legmelegebb órákban is -6 és 0 Celsius-fok közötti hőmérsékletre van kilátás. Egyre több területen vékonyodik majd a felhőzet, csapadék pedig nem várható általában. Hófúvásra azonban nagy területen kell készülni.

Pénteken nyugat felől újra egy légörvény érkezik majd, hazánkba, amely a déli, délkeleti tájakon tartósabb ónos esőt is okozhat. A csapadékzóna kelet felé haladva egyre inkább havazásra vált majd át, azonban ez várhatóan már kisebb intenzitású lesz, mint az elmúlt napokban. A keleti országrészen pénteken zord éjszakának nézünk elébe, ugyanis akár -20 Celsius-fokos értékek sem kizártak.

Hétvégén átmenetileg szárazabbra fordul majd az időjárás hazánkban.

A légőrvénnyel érkező enyhülés ellenére így is zömmel fagypont alatti maximumokra van kilátás. Vasárnap észak felől sarkvidéki levegő érkezik majd a légtérbe, így újabb havazásokra kell készülni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio