FONTOS Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Jégzajlás történt a Balatonon
Jégzajlás történt a Balatonon

Portfolio
A tartós fagy és az erős szél látványos jégjelenséget hozott létre a Balatonon: helyenként vastag jégtakaró alakult ki, máshol pedig a szél által feltört, mozgásban lévő jégtáblák borítják a tó felszínét - közölte az Időkép.

Az elhúzódó fagyos időjárásnak köszönhetően az elmúlt éjszaka tovább vastagodott a jégréteg a Balaton felszínén. A több napon át tartó hideg miatt egyre nagyobb összefüggő jégfelületek alakultak ki,

ám az erős szél sok helyen feldarabolta a jeget, szokatlan, mozgalmas látványt teremtve a tó fölött.

A jelenleg uralkodó téli idő nemcsak havazást hozott, hanem egy ma már ritkán megfigyelhető természeti jelenséget is:

megkezdődött a jégzajlás a Balatonon.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hideg folytatódik, így a következő napokban a tó további részein is kialakulhat és megmaradhat a jég.

Balatonfenyvesnél az éjszakai órákban különleges felvételek készültek. A webkamera olyan képsort rögzített, amelyen jól látható, ahogy az erős szél folyamatosan mozgatja és torlódásba rendezi a havas jégtáblákat a víz felszínén. A felvétel elején könnyen azt hiheti a néző, hogy a tó fölött készült légi felvételeket lát, ám rövid időn belül kiderül, hogy valójában a szél által hajtott jégdarabok mozgása rajzol ki különleges mintázatokat. A jelenség rendkívül látványos, ritkán tapasztalható képet mutat a Balaton téli arcáról.

Balatonföldvár és Balatonmáriafürdő környékén ezzel szemben jóval nyugodtabb a helyzet. Itt egyenletesebb, összefüggő jégfelület alakult ki, amelyen nem figyelhető meg a fenyvesi partszakaszra jellemző intenzív jégmozgás. A tó különböző térségeiben így egészen eltérő arcát mutatja a tél: míg egyes részeken zajló, mozgó jég borzolja a felszínt, máshol csendes, nyugodt jégpáncél fedi a Balatont.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

