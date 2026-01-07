  • Megjelenítés
Kiadták a riasztásokat: feltámad a szél, többfelé veszélyessé válhatnak az utak
Kiadták a riasztásokat: feltámad a szél, többfelé veszélyessé válhatnak az utak

Viharos szél és jelentős havazás nehezíti a közlekedést az ország több térségében. A HungaroMet citromsárga és narancssárga riasztást adott ki hófúvás miatt több vármegyére is  - írta meg az Időkép.

Az országban eddig két hullámban érkezett a havazás, amelynek következtében sok helyen 20–30 centiméteres hótakaró alakult ki. A második havazási hullám végén, kedden délután erős, északnyugati szél támadt fel. Ez különösen a Dunántúl északi és északnyugati részein, valamint az ország északkeleti térségeiben okoz gondot a viharos széllökések miatt.

A meteorológiai mérések szerint a magasabban elhelyezett szélmérő műszerek már 60 kilométer per óránál is nagyobb szélsebességet regisztráltak.

A hazánkat sújtó, évek óta nem látott hóhelyzetről alábbi cikkünkben percről percre követjük az eseményeket:

Ez a viharos légmozgás komoly kockázatot jelent a közlekedők számára. Ahogy arról már több cikkünkben is beszámoltunk, országszerte többfelé is rendkívüli intézkedéseket hozott a közútkezelő, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést.

Az érintett területeken

a hóátfúvás jelentősen rontja a látási viszonyokat, ami különösen veszélyessé teszi az autózást.

A szél által felhalmozott hótorlaszok egyes helyeken akár az egy méteres magasságot is meghaladhatják. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a havazás miatt eleve csúszóssá vált utakon a viharos széllökések könnyen destabilizálhatják a járműveket.

A kedvezőtlen időjárási helyzet miatt a HungaroMet citromsárga és narancssárga riasztást adott ki az érintett térségekre.

Kép forrása: Időkép

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a közlekedők fokozott óvatossággal, téli gumiabroncsokkal felszerelve, és a megszokottnál jóval alacsonyabb sebességgel közlekedjenek.

A helyzetre való tekintettel a Magyar Közút Facebook-bejegyzést tett közzé, figyelmeztetve az autósokat, melyek a hófúvással leginkább érintett területek.

Különösen érintettek lehetnek:

  • a Bakony kelet–nyugati irányú útjai,
  • valamint az északkeleti vármegyék, ahol a száraz porhó könnyen felkapódik.

Kiemelten veszélyeztetettek továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Veszprém vármegyei útszakaszok, ahol hótorlaszok is kialakulhatnak.

A szervezet felhívja a figyelmet, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk az aktuális időjárási és útviszonyokról! És mindenki kövesse az Útinform tájékoztatásait.

Az előrejelzések szerint a szél ereje a délutáni órákban fokozatosan mérséklődik, ez azonban csak átmeneti javulást jelent. Csütörtök hajnalra ismét megerősödik a légmozgás, a szél újból viharossá fokozódhat, és várhatóan tovább folytatja a hóátfúvásokat az érintett területeken.

Az igen hűvös, téli időjárási helyzet Magyarországon az előrejelzések szerint még jópár napig velünk maradhat. Az Északi-sark felől áramló hideg légtömegek által okozott tartós mínuszok jövőhétig jellemzőek lesznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

