Kritikus órák jönnek Magyarországon: hótorlaszok béníthatnak meg egész megyéket

A csütörtökre virradó éjszakától a felélénkülő szél miatt többfelé várható az országban hófúvás, egyes helyeken jelentősebb hótorlaszokra is készülni kell.

Napközben a Dunántúl keleti kétharmad részén, az ország középső tájain, illetve északkeleten lehet számítani komolyabb hófúvásra, magasabb hótorlaszok kialakulására ~50-65 km/h-ás széllökések mellett. Helyzettől függően akár piros riasztás is kiadásra kerülhet. Délutántól fokozatosan veszíteni kezd erejéből a szél, így ezzel párhuzamosan a hófúvás is gyengül

– írja veszélyjelzésében a HungaroMet.

Szerda esti állapot szerint Veszprém megyére másodfokú, Baranyát leszámítva a Dunántúl többi megyéjére elsőfokú, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyére pedig szintén elsőfokú veszélyjelzést adtak ki.

A Somogy-MET Facebook-oldal szerint a Balaton térségében és Somogy megye keleti felében lehet erős hófúvás. Azt javasolják, aki teheti, ne induljon útnak, ha mégis, tele tankkal. Különösen az M7-es autópálya környékén lehet nehéz a helyzet.

