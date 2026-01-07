Megjelent egy újabb jel, hogy Németország mélyebb válságban van, mint bárki hitte

Európa legnagyobb gazdasága 2025-ben összesen 9 millió tonnával, 640 millió tonnára mérsékelte CO2-kibocsátását az Agora Energiewende klímakutató intézet becslése szerint.

Az ipar önmagában 11 millió tonnával kevesebb szén-dioxidot bocsátott ki, mint 2024-ben, miközben az épületek és a közlekedési szektor növekvő szennyezése lassította az összesített javulást.

"Németország célja az kell legyen, hogy újra növekedési pályára állítsa az ipart, és ebben a tekintetben nem támaszkodhatunk az iparra a kibocsátás csökkentésében" - nyilatkozta Julia Bläsius, a kutatóintézet németországi igazgatója. "Fenntartható, strukturális kibocsátás-csökkentésre van szükségünk, amely klímasemleges modernizáción, nem pedig termeléscsökkenésen alapul" – tette hozzá.

A hideg időjárás is hozzájárult a 2025-ös kibocsátás alakulásához, mivel növelte a fűtési igényt, ami az épületek kibocsátását 3,2%-kal emelte. A közlekedési szektor 1,4%-os növekedést mutatott az elektromos járművek lassú terjedése mellett.

A jegybanki előrejelzések fokozatos gazdasági fellendülést jósolnak az idei évre. Az ipari termelés esetleges fellendülése még nehezebbé tenné az ország 2030-as céljának elérését, amely az 1990-es szinthez képest kétharmados kibocsátás-csökkentést irányoz elő.

Bläsius szerint még ha a közlekedési, építőipari és ipari ágazatok mind képesek lennének megfékezni a kibocsátás további növekedését a következő években, az ország energiaszektorának 2030-ra klímasemlegessé kellene válnia a teljes cél eléréséhez. "Ez azt jelenti, hogy 2030-ra egyetlen gáztüzelésű erőműnek sem szabadna a hálózaton maradnia" - mondta.

Ez ellentétben áll a kormány terveivel, amely még az idén új gáztüzelésű erőművek építését kívánja finanszírozni, azzal a céllal, hogy 2031-re üzembe helyezze azokat. A jelentés figyelmeztetett a megújuló energiaforrások telepítését lassító politikák ellen is.

A német kormány márciusban mutatja be klímaprogramját, amikor a Környezetvédelmi Ügynökség is közzéteszi a hivatalos kibocsátási adatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images