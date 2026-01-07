  • Megjelenítés
Videó: így vonul át a hóhullám Magyarországon
A HungaroMet közölt egy videót, amin az látható, ahogyan a havazás második hulláma átvonul Magyarországon.

A lenti videón a havazás második hullámát lehet látni. Előfordultak olyan terültek, ahol több alkalommal is erősen havazott, illetve

a megélénkülő, megerősödő szél többfelé hófúvást is okozott.

Ahogyan azt előre jelezték a meteorológusok, valóban több hullámban érkezett az évek óta nem látott kemény havazás Magyarországra. A kilátások szerint ráadásul ma is tombolhat a valódi tél.

