30 éves hidegrekord dőlt meg Csehországban
30 éves hidegrekord dőlt meg Csehországban

Csehországban rekordokat döntött a téli hideg, több mint harminc éves mérési adatok dőltek meg szerdán éjszaka - számolt be a Radio Prague.

A Cseh Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint a 600 méter alatti mérőállomásokon az átlagos minimumhőmérséklet mínusz 12,5 Celsius-fok körül alakult. Hat olyan állomáson, ahol

több mint harminc éve folynak mérések, új negatív rekordok születtek.

A leghidegebb helyszín a Šumava-hegységben található Kvilda volt, ahol a hőmérséklet mínusz 29,6 Celsius-fokra süllyedt, ami csak kevéssel maradt el a korábbi rekordtól.

Az előrejelzések szerint a fagyos időjárás péntekig folytatódik, és Csehország egyes részein havazás is várható.

