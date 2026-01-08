Bejelentették: jön a negyedik csapadékhullám, ónos esővel – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön

Képek: olyan súlyos balesetet okozott a havazás, hogy honvédségi Wisentet kellett bevetni
Oldalára borult tartálykocsi mentéséhez használta tegnap hajnalban az egyik Wisent 2-es műszaki mentőjárművet a Magyar Honvédség – olvasható Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-oldalán.
Itt az előrejelzés: jön a negyedik csapadékhullám
Pénteken újabb csapadékzóna érkezik Magyarországra, amely havazás mellett fagyott és ónos esőt is hoz, miközben az ország nagy részét már most is vastag hótakaró borítja - írta meg az Időkép.
30 éves hidegrekord dőlt meg Csehországban
Csehországban rekordokat döntött a téli hideg, több mint harminc éves mérési adatok dőltek meg szerdán éjszaka - számolt be a Radio Prague.
Több település csak korlátozottan közelíthető meg
Több helyszínen is fennakadások nehezítik a közlekedést: Fejér vármegyében hófúvás okoz problémákat, míg az M0-s autóúton, az M7-es autópályán és a 8-as főúton műszaki hibás járművek, illetve baleset miatt alakultak ki torlódások - írja az Útinform-
Évek óta nem látott extrém időjárás jöhet reggel - Megszólaltak a meteorológusok
Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetést adtak ki több megyére, ahol a hőmérséklet -15 fok alá, helyenként akár -20 fok alá is süllyedhet. Ilyen figyelmeztetésre legutóbb közel öt éve, 2021. február 11-én volt példa - jelentette a HungaroMet Zrt..
Hóhelyzet 2026: meddig tart a havazás és milyen hidegre kell készülni?
Magyarországot évek óta nem látott havazás sújtja: az országban három hullámban érkezett a mediterrán ciklon okozta csapadék, helyenként 20-30 centiméteres hóréteg alakult ki. A havazás nagyján túl vagyunk, de csütörtöktől a hófúvás okoz komoly veszélyt, a héten pedig akár -20 Celsius-fokos hideggel is számolni kell. A közlekedés több vonalon akadozik, a MÁV és a közutak egyaránt érintettek.
Jön a farkasordító hideg Magyarországon: -20 fok alatti hőmérséklet és hófúvás várható
Északkeleten időnként akár 50-60 km/h-s széllökések is kísérhetik az északnyugati szelet, erősebb hófúvást okozva. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell. Nagyon hideg lesz az éjszaka: általában -18 és -13 fok között alakul a minimum-hőmérséklet, sőt a fagyzugokban -20 foknál hidegebb is lehet, miközben a felhős Nyugat-Dunántúlon ennél kevésbé hideg idő valószínű.
Ki kellett adni a narancs riasztást - Megszólalt a meteorológiai szolgálat
Narancs riasztást adtak ki hófúvás veszélye miatt a Balaton és Budapest közötti területekre, miközben az ország több részén erős széllökések és rendkívüli hideg várható - tudósított a HungaroMet Zrt..
Fogcsikorgató éjszaka elé nézünk
Míg a keleti országrészben még havazott (és emiatt jóval gyengébben fagyott arrafelé), nyugat felől jelentősen csökkent a felhőzet - írja a HungaroMet Zrt.
A Dunántúlon és a középső tájakon a szélvédett nyugati, délnyugati határvidéken hajnalban, kora reggel nagyon gyorsan zuhant a hőmérséklet - Murakeresztúron reggel, napfelkelte környékén már közelítette a -20 fokot.
A soron következő éjszaka már az ország nagy részén hasonlóan fogcsikorgatónak ígérkezik!
Van, ahol friss hóréteg alakult ki az utakon, az ország nagy részén fagypont alatt van a hőmérséklet
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében továbbra is havazik, míg az ország többi részén csapadékmentes, de borult időjárás tapasztalható. Az Alföld északi részén akár 10 centiméteres friss hóréteg is kialakult, miközben országszerte fagypont alatti hőmérséklet jellemző - közölte az Útinform.
A Magyar Közút jelentése szerint 2026. január 8-án reggel már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén hullik hó, az ország többi részén borult, felhős égbolt mellett nem esik csapadék.
A gyorsforgalmi úthálózat többségén - beleértve az M0-s, M4-es, M44-es, M85-ös, M86-os autóutakat, valamint az M1, M7, M6, M5, M3-as autópályákat - sónedves útburkolattal találkozhatnak a közlekedők. Kivételt képez az M44-es autóút Kardos térségében és az M35-ös autópálya Berettyóújfalu környékén, ahol latyakos szakaszokra is számítani kell.
A főútvonalakon változatosabb a helyzet: a havazással érintett területeken, valamint helyenként Somogy és Veszprém vármegyékben latyakos vagy hókásás útszakaszok fordulnak elő. A Tiszántúlon havas útszakaszokkal is találkozhatnak az autósok, míg az ország többi részén jellemzően sónedves a burkolat.
Az Alföld északi térségében jelentős mennyiségű,
helyenként 5-10 centiméteres friss hóréteg alakult ki.
A látási viszonyok az ország nagy részén jónak mondhatók, azonban a havazással érintett területeken korlátozott lehet a látótávolság. Mátészalka környékén különösen rossz a helyzet, ahol mindössze 100-300 méter a belátható útszakasz hossza.
A szélviszonyok tekintetében országszerte gyenge légmozgás tapasztalható, kivéve Tatabánya, Veszprém, Tapolca, Solt térségét és a Nyírséget, ahol közepes erősségű, 30-39 km/órás szél fúj.
A hőmérséklet országszerte fagypont alatt alakul, -17 és -4 Celsius-fok között változik. A leghidegebb Pápa környékén mérhető, ahol -17 fokot regisztráltak.
