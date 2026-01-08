Évek óta nem látott extrém időjárás jöhet reggel - Megszólaltak a meteorológusok

Az éjszakai órákban jelentős lehűlés várható, mivel a szél leáll és több területen kiderül az égbolt a vastag hótakaró felett.

A hőmérséklet gyors csökkenésnek indul, ami extrém hideg értékeket eredményezhet.

A Dunántúl északnyugati részén várhatóan enyhébb lesz az éjszaka, mivel ezt a térséget már eléri a következő légörvényhez kapcsolódó front felhőzete, amely megakadályozza a további lehűlést. A pénteki nappali időjárást elsősorban ez a frontrendszer fogja meghatározni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images