Évek óta nem látott extrém időjárás jöhet reggel - Megszólaltak a meteorológusok
Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetést adtak ki több megyére, ahol a hőmérséklet -15 fok alá, helyenként akár -20 fok alá is süllyedhet. Ilyen figyelmeztetésre legutóbb közel öt éve, 2021. február 11-én volt példa - jelentette a HungaroMet Zrt..

Az éjszakai órákban jelentős lehűlés várható, mivel a szél leáll és több területen kiderül az égbolt a vastag hótakaró felett.

A hőmérséklet gyors csökkenésnek indul, ami extrém hideg értékeket eredményezhet.

A Dunántúl északnyugati részén várhatóan enyhébb lesz az éjszaka, mivel ezt a térséget már eléri a következő légörvényhez kapcsolódó front felhőzete, amely megakadályozza a további lehűlést. A pénteki nappali időjárást elsősorban ez a frontrendszer fogja meghatározni.

