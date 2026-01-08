Felborult egy autó az M1-en

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető szakaszán, Kisigmánd térségében, a 86-os kilométerszelvénynél súlyos közúti baleset történt. Egy személygépkocsi forgalomterelő elemnek csapódott, majd a becsapódás következtében felborult.

A jármű a tetején állt meg. A nagyigmándi önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést, melynek során egy személyt kellett kiemelniük a felborult járműből.

A balesetnél a kocsi önkéntes tűzoltói is segédkeztek, valamint a mentőszolgálat egységei is a helyszínre érkeztek.