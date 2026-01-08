  • Megjelenítés
Gazdaság

Felborult egy autó az M1-en

Portfolio
Baleset történt az M1-es autópályán Kisigmánd közelében, ahol egy személygépkocsi felborult, miután forgalomterelő elemnek ütközött - írta meg a Katasztrófavédelem.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető szakaszán, Kisigmánd térségében, a 86-os kilométerszelvénynél súlyos közúti baleset történt. Egy személygépkocsi forgalomterelő elemnek csapódott, majd a becsapódás következtében felborult.

A jármű a tetején állt meg. A nagyigmándi önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést, melynek során egy személyt kellett kiemelniük a felborult járműből.

A balesetnél a kocsi önkéntes tűzoltói is segédkeztek, valamint a mentőszolgálat egységei is a helyszínre érkeztek.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Hóhelyzet 2026: meddig tart a havazás és milyen hidegre kell készülni?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility