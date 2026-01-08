  • Megjelenítés
Felrobbant az amerikai gazdaság termelékenysége
Felrobbant az amerikai gazdaság termelékenysége

Óriásit emelkedett az amerikai gazdaság termelékenysége a harmadik negyedévben és valljuk be erre nagyon kevesen számítottak. Eközben az egységnyi munkaerőköltség negatív tartományba került.

A mai nap számos amerikai adatot tettek közzé. Az új munkanélküli sgélykérelmek száma 199 ezer főről 208 ezer főre változott.

A harmadik negyedévben a nem-mezőgazdasági termelékenység évesített negyedéves alapon 4,9%-kal emelkedett a második negyedéves 3,3%-os emelkedést követően (várakozás: 3%).

Az egységnyi munkaerőköltség az előző negyedéves 1%-os növekedés után a harmadik negyedévben 1,9%-kal csökkent.

A bejövő adatok hatalmas termelekénységnövekedésről számolnak be.

2003 óta pusztán kétszer fordult elő ekkora növekedés a termelékenységben, de mindkettő válság utáni kilábaláshoz köthető (pénzügyi válság, koronavírus).

A mostani adat teret engedhet azoknak az érveknek miszerint az AI, az automatizáció hatására az amerikai gazdaság magasabb növekedési pályára kerülhet. Az egyetlen szépséghiba, hogy Q3-ban a kormányzati leállás miatt az adatgyűjtések minősége elmaradt a kívánatostól, ami megnöveli a későbbi, akár nagymértékű revíziók esélyét.

A mostani adat viszont a növekedési különbözet javulásán keresztül dollárerősítő hatású lehet. Sőt, magasabb növekedés mellett a fiskális kilátások is javulhatnak valamelyest.

