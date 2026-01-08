  • Megjelenítés
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései

Ma délelőtt 10 órától sajtótájékoztatót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Túl van az év első ülésén a magyar kormány; a megbeszélés részleteiről ma délelőtt 10 órakor kezdődő sajtótájékoztatón számolnak be. Mivel az eseményen részt vesz Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is, várhatóan

az aktuális hóhelyzet és az ezzel kapcsolatos védekezési feladatok kerülnek a fókuszba.

A közlekedési viszonyok mellett vélhetően szó lesz a január 1-jével bevezetett családi adókedvezményekről, a KKV-kat érintő adócsökkentésekről és a 14. havi nyugdíjról. Gulyás Gergely az államháztartás helyzetéről is szót ejthet, de energiapolitika és az Európai Unióval kapcsolatos ügyek is szóba kerülhetnek.

Ez hivatalosan az év első kormányinfója, bár Orbán Viktor már tartott egy nemzetközi sajtótájékoztatót január 5-án. Ezen többek között az derült ki, hogy Magyarország nem kerül bóvliba és bár kért pénzügyi védőpajzsot Donald Trumptól,

nem volt olyan megoldás, amely mindenkinek megfelelt volna.

