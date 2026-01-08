Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései

Túl van az év első ülésén a magyar kormány; a megbeszélés részleteiről ma délelőtt 10 órakor kezdődő sajtótájékoztatón számolnak be. Mivel az eseményen részt vesz Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is, várhatóan
az aktuális hóhelyzet és az ezzel kapcsolatos védekezési feladatok kerülnek a fókuszba.
A közlekedési viszonyok mellett vélhetően szó lesz a január 1-jével bevezetett családi adókedvezményekről, a KKV-kat érintő adócsökkentésekről és a 14. havi nyugdíjról. Gulyás Gergely az államháztartás helyzetéről is szót ejthet, de energiapolitika és az Európai Unióval kapcsolatos ügyek is szóba kerülhetnek.
Ez hivatalosan az év első kormányinfója, bár Orbán Viktor már tartott egy nemzetközi sajtótájékoztatót január 5-án. Ezen többek között az derült ki, hogy Magyarország nem kerül bóvliba és bár kért pénzügyi védőpajzsot Donald Trumptól,
nem volt olyan megoldás, amely mindenkinek megfelelt volna.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
