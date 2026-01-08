Hóhelyzet 2026: meddig tart a havazás és milyen hidegre kell készülni?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Magyarországot évek óta nem látott havazás sújtja: az országban három hullámban érkezett a mediterrán ciklon okozta csapadék, helyenként 20-30 centiméteres hóréteg alakult ki. A havazás nagyján túl vagyunk, de csütörtöktől a hófúvás okoz komoly veszélyt, a héten pedig akár -20 Celsius-fokos hideggel is számolni kell. A közlekedés több vonalon akadozik, a MÁV és a közutak egyaránt érintettek.

A HungaroMet legfrissebb időjárás-előrejelzése szerint a mediterrán ciklon középpontja délkeleti irányba helyeződik át, így a további havazás már nem az egész országot érinti. A Dunántúlon és Budapest térségében 20-25 centiméteres, a Balaton környékén és a Dél-Dunántúlon 25-30 centiméteres hóvastagságot mértek. Csütörtöktől az erős északnyugati szél miatt hófúvásra kell készülni, több vármegyében másodfokú riasztás van érvényben.

Meddig tart a havazás Magyarországon?

A havazás harmadik hulláma csütörtök délelőttig tart, a csapadékzóna az ország keleti határainál hagyja el az országot. Csütörtök reggelig, délelőttig északkeleten még 2-5 centiméter porhó hullhat, Szabolcs keleti részén 5 centiméternél is több.

A havazás pénteken nyugat felől újra megérkezhet: Pénteken újabb légörvény érkezik hazánkba. A déli, délkeleti tájakon tartósabb ónos eső is előfordulhat. A csapadékzóna kelet felé haladva havazásra vált, de kisebb intenzitással. Vasárnap észak felől sarkvidéki levegő érkezik, újabb havazásokkal.

Hol lesz hófúvás csütörtökön és pénteken?

Csütörtökön nagy területen kell hófúvásra számítani az erős északnyugati szél miatt. A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

Mely vármegyékben van másodfokú riasztás hófúvás miatt?

A HungaroMet a következő területekre adott ki másodfokú (narancs) figyelmeztetést csütörtök éjfélig:

Baranya; Bács-Kiskun; Borsod-Abaúj-Zemplén; Fejér; Komárom-Esztergom; Pest; Somogy; Szabolcs-Szatmár-Bereg; Tolna; és Veszprém vármegye.

A barcsi járásban különösen veszélyes a helyzet, ott a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben.

Hol várható gyengébb hófúvás?

Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben

Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Vas és Zala vármegyében.

A Dunántúli-középhegységben, a Budai hegységben és a Mecsekben reggeltől délutánig alakulhat ki erősebb hófúvás.

Mekkora hideg várható a héten Magyarországon?

A hét folyamán rendkívüli hidegre kell készülni, pénteken akár -20 Celsius-fok alatti hőmérséklet is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet csütörtökön -9 és -4 fok között alakul, de a derült, szélcsendes, vastag hóval borított nyugati, délnyugati tájakon akár -20 fok közelébe is hűlhet a levegő.

Milyen nappali hőmérsékletre lehet számítani?

A nappali maximumok is fagypont alatt maradnak: Csütörtökön -6 és 0 Celsius-fok között. Pénteken -10 és +1 Celsius-fok között. Hétvégén zömmel fagypont alatti maximumok.

Mikor lesz a leghidegebb éjszaka?

Pénteken rendkívül hideg éjszaka várható, -22 és -5 Celsius-fok közötti minimumokkal. A keleti országrészen a legzordabb a helyzet, a vastag hóval borított, szélcsendes területeken lesz a leghidegebb.

Hogyan érinti a hóhelyzet a vonatközlekedést?

A hideg idő és a viharos szél a vasúti közlekedést is megbénította, sok vonalon nem állt helyre a rend. A MÁV tájékoztatása szerint váltóállítási problémák nehezítik a forgalmat, különösen a hóeséssel és erősebb széllel érintett térségekben.

Mely vasútvonalakon vannak fennakadások?

A legfontosabb érintett vonalak:

Budapest-Cegléd-Szolnok és Budapest-Cegléd-Szeged vonal: jelentős késések, kimaradó járatok az Üllő és Monor közötti felsővezeték-szakadás miatt.

Váci, szobi (70-es) vonal: hosszabb menetidő, rövidebb útvonalon közlekedő járatok Göd és Vác között váltóhiba miatt.

Almásfüzitő: váltóhiba, az S10-es vonatok megállás nélkül áthaladnak, állomáspótló autóbusz üzemel.

S71-es vonatok: csak Vác-Rákospalota-Újpest között közlekednek.

G71-es vonatok: nem közlekednek.

Komárom-Esztergom vonal: néhány kivétellel közlekednek a vonatok, pótlóbuszok üzemelnek.

Elfogadják-e a vonatjegyeket a buszokon?

Igen, az ország valamennyi Volán buszjáratán érvényesek a vonatjegyek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra váltott jegyeket.

Mikor lesz ónos eső Magyarországon?

Pénteken nyugat felől érkezik egy újabb légörvény, amely a déli és délkeleti tájakon tartósabb ónos esőt okozhat. A csapadékzóna a Dunántúlon és délen vegyes halmazállapotú, majd kelet felé haladva egyre inkább havazásra vált.

Szombaton is előfordulhat ónos eső: Északkelet felé haladva havazás a jellemző. Dél, délnyugat felé vegyes halmazállapot várható. Tartósabb ónos eső sem zárható ki.

Mit hoz a hétvége időjárás szempontjából?

A hétvégén átmenetileg szárazabbra fordul az időjárás Magyarországon. A légörvénnyel érkező enyhülés ellenére zömmel fagypont alatti maximumokra van kilátás. Vasárnap változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, csapadéknak kicsi az esélye. Az északnyugati, nyugati szelet még többfelé kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. A hajnali minimum -11 és +1, a délutáni maximum -4 és +2 fok között alakul.

Hogyan készül a Magyar Közút a hóhelyzetre?

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 0-24 órás szolgálatban végzi a téli üzemeltetést 19 vármegyei igazgatóságon és 80 mérnökségen. A társaság 739 téli elhárításra alkalmas tehergépjárművel és 213 rakodógéppel rendelkezik, összesen 2301 gépkezelő dolgozik 12 órás váltott műszakban.

Milyen sorrendben takarítják az utakat?

A hóeltakarítás sorrendje:

Gyorsforgalmi utak. Főutak. Mellékutak.

A szakemberek már a havazást megelőzően útszóró sót juttatnak ki, hogy a friss hó azonnali burkolatra tapadását megakadályozzák. Amikor a hóréteg eléri a 3-5 centimétert, megkezdődik a hóekézés.

Milyen hatása van a hóhelyzetnek a gazdaságra?

Az extrém hideg és a tartós hóhelyzet több csatornán keresztül vetheti vissza a gazdaságot. A közlekedési fennakadások a szállítmányozást, a beszállítói láncokat és a kereskedelmet is megnehezítik.

Mely szektorokat érinti leginkább a havazás?

Közlekedés és logisztika: nehezebb szállítmányozás, késések a futárszolgálatoknál.

Energiaszektor: megnövekedett gáz- és távhőfelhasználás, nagyobb rendszerterhelés.

Építőipar: a nagyobb mínuszokban bizonyos munkák nem kivitelezhetőek.

Vendéglátóipar: kevesebb vendég a csúszós utak miatt.

Egészségügy: több baleset, nagyobb terhelés a sürgősségi osztályokon.

Van pozitív hatása a havazásnak?

A mezőgazdaság örülhet a hóhelyzetnek: a hótakaró védi és táplálja a növényeket, a talajban tárolt víz tavasszal kedvező hatásokkal jelentkezik. A tartós fagy és a hóréteg a természetnek is szükséges.

Miért havazik ennyit Magyarországon 2025-ben?

A rendkívüli havazást egy mediterrán ciklon okozza, amely a hideg és enyhe légtömegek határán helyezkedik el. Legutóbb 2012-ben volt hasonló, az egész országra kiterjedő havazás Magyarországon.

Mi az a polar vortex és hogyan befolyásolja az időjárást?

A polar vortex (poláris örvény) az északi sarkkör felett örvénylő légáramlat, amely normál esetben a hideg levegőt a sarkvidék felett tartja. Amikor az örvény meggyengül, a hideg légtömegek utat találnak dél felé, hidegbetöréseket okozva Közép-Európában is. A Weather on Maps meteorológusai szerint 2025 végén szokatlanul korán, már novemberben meggyengült a polar vortex, ami előrevetítette a hideg telet.

Ellentmond-e a havazás a klímaváltozásnak?

Nem, a jelenlegi nagy havazás semmiképp sem mond ellent a klímaváltozásnak. A Weather on Maps szakértői szerint minél több energia kerül a légköri rendszerbe, annál hevesebbek a meleg és hideg légtömegek közötti mozgások. Miközben Közép-Európában extrém hideg van, Észak-Amerika szokatlanul enyhe időnek örvend. A meteorológusok hangsúlyozzák: az éghajlat 30 éves statisztika, az időjárás pedig közvetlen tapasztalat. Az általánosságban melegedő éghajlat közepette is lehetnek hidegebb, csapadékosabb időszakok.

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Meddig fog még havazni?

A mostani havazás csütörtök délelőttig tart, de pénteken és vasárnap újabb hullámok jöhetnek, a korábbiaknál kisebb erősséggel.

Hány centi hó esett eddig?

A Dunántúlon és Budapest környékén 20-25 centi, a Balaton és Dél-Dunántúl térségében 25-30 centi.

Hol lesz hófúvás?

Csütörtökön szinte az egész országban, de a legveszélyesebb Baranya, Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében lesz. A barcsi járásban a legrosszabb a helyzet.

Mennyire lesz hideg?

Pénteken akár -20 fok alá is mehet a hőmérséklet éjszaka. Nappal is fagypont alatt maradunk egész héten.

Mikor lesz a leghidegebb?

Péntek éjszaka, főleg a keleti országrészben és a hóval borított, szélcsendes helyeken.

Járnak a vonatok?

Sok vonalon vannak késések és kimaradások. A Budapest-Szeged, Budapest-Szolnok és a váci-szobi vonal különösen érintett.

Használhatom a vonatjegyemet a buszon?

Igen, az összes Volán-járaton elfogadják, és fordítva is működik.

Mikor lesz ónos eső?

Pénteken és szombaton a déli, délnyugati tájakon előfordulhat.

Milyen sorrendben takarítják az utakat?

Először a gyorsforgalmi utak, aztán a főutak, végül a mellékutak.

Miért havazik ennyit idén?

Egy erős mediterrán ciklon okozza, ilyen utoljára 2012-ben volt. A polar vortex meggyengülése miatt tör be a hideg levegő délre.

Ez azt jelenti, hogy nincs klímaváltozás?

Nem, a kettő nem zárja ki egymást. A melegebb légkör több energiát jelent, ami hevesebb időjárási jelenségeket okoz - hidegbetöréseket is.

Kinek jó ez a sok hó?

A mezőgazdaságnak: a hótakaró védi a növényeket, és tavasszal jól jön a talajnak a víz.

Kinek rossz a hóhelyzet?

A közlekedésnek, szállítmányozásnak, építőiparnak és a vendéglátásnak. A kórházakban is több a baleset miatt.

