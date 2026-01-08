Itt az előrejelzés: jön a negyedik csapadékhullám

Az országok jelenleg szinte mindenhol vastag hótakaró borítja. A havazás harmadik hullámát okozó frontrendszer már elhagyta térségünket, keleti irányba távozott. Mögötte kitisztult az égbolt, ugyanakkor megerősödött az északnyugati szél, amely több területen hófúvást és hóátfúvásokat eredményez.

A meteorológiai szolgálat csütörtök délelőtt másodfokú riasztást adott ki Veszprém, Pest és Fejér megyére, valamint az ország északkeleti területeinek egy részére.

Csak átmeneti a napsütés

A jelenlegi napos időjárás azonban csak átmeneti jelenség. Nyugat-Európa partjainál már megjelent az a ciklon, amelynek

okkluziós frontja pénteken a térségünket uraló hideg légtömeg fölé siklik.

Ennek következtében nyugat felől már a hajnali órákban növekedni kezd a felhőzet, a Dunántúlon délelőtt, míg a keleti országrészben délután érkezik meg a csapadék.

A lehulló csapadék túlnyomórészt hó formájában várható, azonban a Sopron-Békéscsaba vonaltól délre eső délnyugati országrészben többfelé fagyott eső, ónos eső is kialakulhat.

A havazás által érintett területeken a meglévő hótakaró nem fog jelentősen vastagodni, legfeljebb 1-2 centiméteres friss hóréteg képződhet. A csapadék az esti órákra sok helyen megszűnik, azonban a hétvégén elszórtan még előfordulhat kisebb havazás vagy hózápor.

