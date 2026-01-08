Jön a farkasordító hideg Magyarországon: -20 fok alatti hőmérséklet és hófúvás várható

Északkeleten időnként akár 50-60 km/h-s széllökések is kísérhetik az északnyugati szelet, erősebb hófúvást okozva. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell. Nagyon hideg lesz az éjszaka: általában -18 és -13 fok között alakul a minimum-hőmérséklet, sőt a fagyzugokban -20 foknál hidegebb is lehet, miközben a felhős Nyugat-Dunántúlon ennél kevésbé hideg idő valószínű.

Ma napközben az élénk légmozgás hatására nagyobb területen alakulhat ki alacsony hófúvás - írja a HungaroMet. Kiemelten a délelőtti, délutáni időszakban a Dunántúl keleti felében, a középső országrészben, illetve északkeleten időnként akár 50-60 km/h-s széllökések is kísérhetik az északnyugati szelet, erősebb hófúvást okozva. Naplemenetével várhatóan mindenütt mérséklődik a légmozgás, fokozatosan megszűnik a hófúvás.

A Dunántúli-középhegységben, a Budai-hegységben, illetve a Mecsekben délutánig erős hófúvásra is számítani kell, majd estétől ott is mérséklődik a légmozgás.

Péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható -15 fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérséklet, kiemelten az ország középső észak-déli sávjában -20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

Pénteken a késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék (északabbra kisebb havazás, ~lepel-2 cm), kiemelten ónos eső várható.

A tartós, több órás csapadékhullásból akár jelentős mennyiségű ónos eső is előfordulhat, így akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet.

Ma délután nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet, jobbára gyengén felhős, napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő, ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül, egyre több helyen megszűnik. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell!

A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és 0 fok között várható, ám a szélcsendes délnyugati tájakon ennél hidegebb maradhat az idő. Késő estére -14 és -6 fok közé hűl a levegő.

Pénteken hajnalban a felhős keleti, északkeleti országrészben is csökken a felhőzet, kiderül az ég, a hószállingózás északkeleten is mindenhol megszűnik. Eközben nyugat felől újabb felhősödés kezdődik, ami reggelig nagyjából a Duna vonaláig jut el. Az északnyugati, nyugati szél legyengül, miközben déliesre fordul az áramlás.

Forrás: HungaroMet.hu

Nagyon hideg lesz az éjszaka: általában -18 és -13 fok között alakul a minimum-hőmérséklet, sőt a fagyzugokban -20 foknál hidegebb is lehet, miközben a felhős Nyugat-Dunántúlon ennél kevésbé hideg idő valószínű.

