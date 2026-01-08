Jönnek a kemény fagyok – Mit jelent ez a földeken?

Az elmúlt napokban évek óta nem tapasztalt téli időjárás köszöntött hazánkra. A múlt hét végi csendes időszak után hétfőtől délnyugat felől nedves, északról pedig hideg légtömegek érkeztek, ami országos havazást eredményezett. Csütörtök reggelre már 10-20 centiméteres összefüggő hótakaró borította az ország nagy részét, csak az északnyugati területeken mértek 2-8 centiméteres hóvastagságot.
Az előző tíz napban jellemzően 10-40 milliméter csapadék hullott, a nyugati országrészben valamivel kevesebb. Ennek ellenére az elmúlt 30 nap csapadékmérlege az ország északi kétharmadán még mindig 10-30 milliméteres hiányt mutat, míg délen az átlagos értékek körül alakul. A 90 napos összesítésben 10-70 milliméteres elmaradás tapasztalható a sokéves átlaghoz képest,
különösen a Tiszántúlon jelentős a hiány.
A talaj nedvességtartalma nyugaton és északon telített, azonban az Alföldön 30-40 centiméter alatt továbbra is száraz a föld, a felső egy méteres rétegből 60-100 milliméter csapadék hiányzik. A hőmérséklet jelentősen csökkent, szerdán az idei télen először volt csaknem országszerte egész napos fagy.
A vastag hóréteg felett helyenként -15 Celsius fok alá süllyedt a hőmérséklet.
A mezőgazdaság szempontjából a jelenlegi időjárás kedvező
A repce és az őszi kalászosok a hótakaró alatt nyugalmi állapotban vannak, a hóréteg védi őket a fagykártól, és olvadáskor a nedvesség fokozatosan szivárog a talajba. Az Alföldön azonban továbbra is szárazak a mélyebb talajrétegek, tavaszig szükséges lenne a felső egy méteres réteg feltöltődése, hogy a nyári időszakra megfelelő nedvességtartalék álljon rendelkezésre.
Az őszi vetésű növények fejlődése szempontjából az elmúlt időszak változatos képet mutatott. Szeptember elején enyhült a nyári aszály, ami kedvezett a repce csírázásának és kelésének. Szeptember végén lehűlt az idő, de a csapadék elmaradt az átlagostól. Október utolsó harmadában érkezett országos csapadék, november második felében pedig jelentősebb mennyiség hullott, részben hó formájában. December jellemzően enyhe és száraz volt, majd január elején érkezett meg a hideg és a havazás.
A szeptember elejétől összegzett csapadékmennyiség az ország jelentős részén 10-50 milliméterrel marad el az optimálistól, míg az északi területeken helyenként 40-50 milliméterrel meghaladja azt. A hőösszeg országszerte az optimális érték felett alakul.
A kiskertekben a takarás nélküli fügefák felszín feletti része a várható erős fagyok miatt károsodhat, de tavasszal a tőről újra kihajtanak majd, bár nyári terméshullámra nem, csak őszire lehet számítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
