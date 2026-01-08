Kiadták a narancs riasztást, kemény éjszaka elé nézünk – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében továbbra is havazik, míg az ország többi részén csapadékmentes, de borult időjárás tapasztalható. Az Alföld északi részén akár 10 centiméteres friss hóréteg is kialakult, miközben országszerte fagypont alatti hőmérséklet jellemző - közölte az Útinform.

A Magyar Közút jelentése szerint 2026. január 8-án reggel már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén hullik hó, az ország többi részén borult, felhős égbolt mellett nem esik csapadék.

A gyorsforgalmi úthálózat többségén - beleértve az M0-s, M4-es, M44-es, M85-ös, M86-os autóutakat, valamint az M1, M7, M6, M5, M3-as autópályákat - sónedves útburkolattal találkozhatnak a közlekedők. Kivételt képez az M44-es autóút Kardos térségében és az M35-ös autópálya Berettyóújfalu környékén, ahol latyakos szakaszokra is számítani kell.

A főútvonalakon változatosabb a helyzet: a havazással érintett területeken, valamint helyenként Somogy és Veszprém vármegyékben latyakos vagy hókásás útszakaszok fordulnak elő. A Tiszántúlon havas útszakaszokkal is találkozhatnak az autósok, míg az ország többi részén jellemzően sónedves a burkolat.

Az Alföld északi térségében jelentős mennyiségű,

helyenként 5-10 centiméteres friss hóréteg alakult ki.

A látási viszonyok az ország nagy részén jónak mondhatók, azonban a havazással érintett területeken korlátozott lehet a látótávolság. Mátészalka környékén különösen rossz a helyzet, ahol mindössze 100-300 méter a belátható útszakasz hossza.

A szélviszonyok tekintetében országszerte gyenge légmozgás tapasztalható, kivéve Tatabánya, Veszprém, Tapolca, Solt térségét és a Nyírséget, ahol közepes erősségű, 30-39 km/órás szél fúj.

A hőmérséklet országszerte fagypont alatt alakul, -17 és -4 Celsius-fok között változik. A leghidegebb Pápa környékén mérhető, ahol -17 fokot regisztráltak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images